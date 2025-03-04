2月機車掛牌數月增36.4% 新春加碼活動助攻
受惠機車品牌業者新春加碼活動，國民旗艦車款熱銷，業者今天統計，2月台灣機車整體掛牌數5萬9259輛，大幅月增36.4%。
業者分析，2月各機車品牌推出新春加碼活動，國民旗艦、運動和時尚流行車款銷售均明顯成長，帶動2月整體銷售業績。
其中三陽單月掛牌數2萬6640輛，市占率45%，光陽掛牌數1萬5977輛，市占27%，山葉掛牌1萬95輛，市占17%，Gogoro掛牌1987輛，市占率3.4%。
累計今年前2月台灣機車掛牌數10萬2691輛，年增11.3%，其中三陽累計掛牌數4萬7006輛，市占率45.8%，光陽掛牌數2萬6862輛，市占26.2%，山葉掛牌1萬7663輛，市占17.2%，Gogoro掛牌2766輛，市占率2.7%。
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