快訊

台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

2月機車掛牌數月增36.4% 新春加碼活動助攻

中央社／ 台北4日電

受惠機車品牌業者新春加碼活動，國民旗艦車款熱銷，業者今天統計，2月台灣機車整體掛牌數5萬9259輛，大幅月增36.4%。

業者分析，2月各機車品牌推出新春加碼活動，國民旗艦、運動和時尚流行車款銷售均明顯成長，帶動2月整體銷售業績。

其中三陽單月掛牌數2萬6640輛，市占率45%，光陽掛牌數1萬5977輛，市占27%，山葉掛牌1萬95輛，市占17%，Gogoro掛牌1987輛，市占率3.4%。

累計今年前2月台灣機車掛牌數10萬2691輛，年增11.3%，其中三陽累計掛牌數4萬7006輛，市占率45.8%，光陽掛牌數2萬6862輛，市占26.2%，山葉掛牌1萬7663輛，市占17.2%，Gogoro掛牌2766輛，市占率2.7%。

三陽 國民

延伸閱讀

農曆年後市場需求回溫 三陽2月機車再搶下45%市占

信邦營收／2月27.6億元、年增10.25% 為同期次高

中國電動車銷售反彈 比亞迪近月跑贏特斯拉

歐亞製造業PMI好轉

相關新聞

國內第2大雲林允能離岸風場啟用 發電量足供60萬戶家用電

國內第2大離岸風電的雲林允能離岸風場80座風機完工，今天啟用典禮，來自海內外數百名各國人士齊聚祝賀，並召開國際記者會說明...

周子瑜鄰居掛布條 專家感悟：買房更應注重這件事

藝人周子瑜位於高雄農16特區豪宅，因有住戶不滿建商未依約定代墊裝潢費讓住戶無息分期，日前在陽台掛白布條寫「跟巨星當鄰居請...

台灣第二大的營運風場 允能640MW雲林離岸風場正式啟用

允能風力發電4日宣布，台灣雲林離岸風場正式啟用。雲林離岸風場總裝置容量達640 MW，現已全面併網運轉，為台灣單一案場規...

護國神山概念房 這區4年飆漲120%

過去竹科帶動新竹房市發展的成績斐然，因此全台開發商無不將半導體產業視為「房市光明燈」。根據實價登錄數據，全台有半導體龍頭...

每周3組金字塔頂端客人參觀「陶朱隱園」 中工：今年將加速資金輪動

日前陶朱隱園正式進入市場銷售，引起市場矚目。中華工程（2515）4日宣布，今年將積極啟動建案去化計畫，目前在手三大案，包...

泓德能源與日本東急不動產合作 獲東京都政府近2.6億儲能補助金

泓德能源進軍日本市場再傳好消息，近日與日本大型企業東急不動產株式會社合作，共同投資的群馬縣儲能案場成功獲得東京都政府20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。