中鼎得標高雄洲際LNG儲槽統包工程

台灣最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，繼成功承攬中油多座冷凍儲槽工程後，再得標「洲際接收站LNG 儲槽興建統包工程」。中鼎表示，本案為台灣第七座液化天然氣接收站，由中鼎攜手日商IHI集團旗下子公司IPC （IHI Plant Services Corporation）共同承攬，總合約金額換算新台幣約266億元，將興建4座18萬公秉地上式雙層圓拱頂式LNG低溫儲槽，預計2030年下半年完工。

本案為中油公司「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」的重要項目之一。在政府推動能源多元化政策及淨零目標下，2030年低碳燃氣發電占比預計達50%；此外，隨著工業鍋爐燃氣轉供需求增加，國內天然氣消耗量將快速增長。本案完成後，不僅可協助中油提升整體LNG儲存能力，確保南部的供氣穩定，更可透過完善的海陸輸氣管網強化台灣北、中、南各接收站相互備援調度，增強全台能源供應的整合與優化，保障電廠、工業及民生用戶的穩定氣源，助力政府達成能源政策及淨零目標。

中鼎董事長楊宗興表示，「感謝中油的信賴，中鼎與IHI集團有20餘年的合作經驗，專案團隊有信心以豐富的全球LNG實績及專案管理經驗，圓滿完成本案，並以友善環境的『綠色工程』及智能創新技術，加速節能減排成效，為地球永續作好把關。」