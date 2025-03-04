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農曆年後市場需求回溫 三陽2月機車再搶下45%市占

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣2月整體機車市場銷量為 59,258 輛，較上月上升 36.43%，相較去年同期上升 28.98%，顯示農曆年後市場需求回溫。其中三陽26,640台，市占高達 45.0%，第二位的光陽 15,977台，市占 27.0%， 山葉為10,095， 17.0% ， Gogoro 1,987 台，市占3.4%。

1 ~ 2月累計領牌數，三陽47,006台， 45.8% ，光陽為26,862 台，市占 26.2% ， 山葉 17,663台，市占 17.2% ，Gogoro 2,766台，市占2.7%。

三陽公司表示，2月各車款均推出新春加碼活動，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，2月銷售達4,559台，穩居2月最暢銷機種；水冷機種JET SL+持續熱銷，2月仍高達3,346台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數5,029台；再加上MMBCU新款上市熱銷2,933台，以及運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系銷售穩定，讓三陽2月市占達到45.0%，保持銷售冠軍。

三陽持續搶攻市場，3月國民車款迪爵開春再加碼購車金5,000元，汰舊換新最高補助25,800元；JET SL/SL+加碼購車金4,000元，分期再加贈五百萬安心險；3月考量學生開學季對新車的需求，CLBCU和Fiddle車系購車將送獎學金7,000元，搭配持續推出的分期24期0利率(現金與分期同價) ，讓同學在新學期的開始就能輕鬆購買好車。

電動機車市場2月整體銷量為 2,576 輛，較上月上升 91.95%（1,342→2,576），年後各縣市補助陸續到位，帶動買氣回溫，雖較去年同期稍降 8.87%（2,827→2,576），購車動能已穩步回升。2月 Gogoro 領牌數 1,987 輛，市占率 3.35%，較上月成長 155%，坐穩白牌與綠牌銷量冠軍。

Gogoro 三陽

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