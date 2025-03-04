周子瑜鄰居掛布條 專家感悟：買房更應注重這件事

藝人周子瑜位於高雄農16特區豪宅，因有住戶不滿建商未依約定代墊裝潢費讓住戶無息分期，日前在陽台掛白布條寫「跟巨星當鄰居請三思」，經媒體報導，引發討論。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，該爭議為特定住戶與建商之間的糾紛，住戶以此標題成功吸引媒體，但其實和「巨星鄰居」根本無關，周子瑜可說躺著也中槍， 現在布條已取下，雙方應該已達成協議。

馨傳不動產智庫執行長何世昌則表示，這事讓人感悟一事，很多人買房子只關注建築品質，其實建商「誠信」才是消費者避免踩雷的第一個觀察指標，所謂誠信包括契約精神、履約能力以及是否有無不良紀錄。

他表示，民眾在找新建案時應要避開五種誠信有問題的建商，以保障自己的權益。

一是一案建商。一案建商指的是推一個建案後就結束公司營運，躲避責任的建商。這類公司有的會找人頭當負責人，民眾可從公司營業資訊，搭配司法檢索系統進行比對，若負責人曾在一案公司擔任股東或負責人，應多留心。

二是來歷不明的建商。如果是大建商或可靠建商的子公司，首次推案可被信任。但若是「第一次推案又查不到背景的建商」，消費者應有警覺意識，不要聽風就是雨，因為這種建商爆雷機率相對高。

第三，曾經反悔不賣的建商。有些建商因預約單賣太便宜，反悔不賣或臨時加價才願簽約，有的建商則是預售時便宜賣，完工交屋時不甘心，要買方必須加價才交屋。這樣的建商，毫無契約精神，敢做一次，就敢幹第二次。

第四，下台身影難看的建商。房市景氣起起伏伏，難免有低迷時候，撐不下去熄燈合理正常。不過，有的建商是惡意倒閉，單純是為了規避賠償，這類建商往往若干年後另起爐灶，以新公司名義捲土重來推案，消費者要多小心。

第五，預售屋履保不實的建商。雖然政府規定預售屋須辦理預售屋履約保證，可是有少部份建商投機取巧，送給政府審查的資料載明有辦履保，實際上購屋族繳納的價金並未匯入信託專戶，而是匯至建商公司名下戶頭，跟這種建商買房風險很高。