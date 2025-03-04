國內第2大雲林允能離岸風場啟用 發電量足供60萬戶家用電

國內第2大離岸風電的雲林允能離岸風場80座風機完工，今天啟用典禮，來自海內外數百名各國人士齊聚祝賀，並召開國際記者會說明案場開發與未來，雲林離岸風場裝置容量達640MW 電力足供逾60萬戶家庭用電，並讓台灣離岸風電裝置容量突破3.04GW（百萬瓦），為台灣風電能源締造重要里程碑。

由允能能源公司開發的雲林離岸風場2020年開工，經歷一波三折，好不容易今年1月完工，風場離岸8至17公里，沿著萡子寮港外海延伸到四湖海域共80座風機，聳立於大海十分壯觀，今年2月成功併網發電，成為台灣第2大離岸風場，可減少120萬公噸碳排。

今天由允能公司4大股東代表天豐新能源執行長Patrick Lammers、道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny、泰國電力控股集團 Jiraporn Sirikum 博士及双日株式會社執行長藤本昌義及經濟部次長江文若、雲林副縣長謝淑亞主持啟用典禮，眾多國內外能源技術專家共襄盛舉。

「這是令人驕傲的成果，台灣能源經驗將可帶向世界」天豐新能源台灣董事長黃意文及各國公司代表，在事後國際記者會上除強調雲林是極佳風場，也對台灣政府推展綠能決心及釋出善意極表肯定，他們認為台灣離岸風電的產業經驗和架構技術，足為世界綠能發展的領頭羊。

至於未來前景是否因地緣政治及川普上台帶來不確定性影響，與會代表則認為將再觀望，不過仍對未來全球推展綠能仍抱持信心。

回顧雲林風場建置過程，本應在2022年完成第2階段併網，沒想到一開工就抗爭不斷，加上疫情衝擊甚至爆發財務危機，最終在財務重整及積極趕工下終能完工，接著將力拚6月商轉，這一連串的波折轉承，被視為「能源奇蹟」。

經濟部次長江文若指出，該風場完成讓國內達到共374座風機，發電量突破3.04GW。依全球風能理事會的統計數據，到2027年世界風機的排名，台灣位居第7名，有信心很快就能升至第6名，放眼亞洲，台灣更是風電領先者，所以雲林案場的成功，是台灣風電能源轉型的重要里程碑。