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漢神出手了！「新濱町海洋廚房」將開幕 成食尚新地標

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
漢神出手了，「新濱町海洋廚房」15家餐飲，成高雄食尚新地標。漢神提供
漢神出手了，「新濱町海洋廚房」15家餐飲，成高雄食尚新地標。漢神提供

高雄百貨龍頭漢神出手了，原鼓山魚市商場更名「新濱町海洋廚房」，預計3月22日開幕，不但引進首家JAPAN燒烤，共15家餐飲品牌打造高雄食尚新地標，將掀起一股消費熱潮。

高雄經濟產業持續活絡，深耕高雄多年的國揚（2505）集團延伸經營觸角，旗下漢來國際物業管理公司代表簽約承接原鼓山魚市場商場，並聯合集團關係企業的力量，委託由佑神公司主導商場規劃、招商及營運，商場將命名為「新濱町海洋廚房」。

其中在日本東京台場經營燒烤場「THE BBQ BEACH in AQUA CITY ODAIBA」的株式会社タイシステム（TAISYSTEM），即將以「JAPAN燒烤」品牌首次登陸海外，進駐新濱町海洋廚房。

另外還有全台首家來自東京的人氣咖哩飯品牌日本日乃屋咖哩、南部獨家來自北海道札幌機場排隊名店北海道えびそば一幻拉麵，以及海景酒吧、特色小吃等共15家餐飲品牌，並規劃特色造景及搭配夕陽景緻，打造旅遊新亮點及約會勝地，加上鄰近西子灣、駁二藝術特區及棧貳庫等景點，將提供觀光客、市民耳目一新的休憩場域。

漢神百貨總經理、佑神公司代表人南野雄介總經理表示，「本著對地方的回饋參與本案，期盼新濱町海洋廚房的營運，能為鼓山旗津一帶高流量的國內外觀光人潮互相引流，注入新的活力，活化地方發展動能，同時兼顧人文、地方特色及商業等多面向發展，預定於3/22(六)正式開幕。」

原鼓山魚市場於昭和時代位處新濱町二丁目10番地，為高雄第一個現代化街區，曾見證鼓山區漁業多年榮景，為連結在地歷史特色，故取名為「新濱町海洋廚房」，象徵位於廣闊海洋旁，以匯聚多元的特色餐飲型態呈現的美食據點。讓到訪新濱町海洋廚房的遊客，可以在舒適宜人的海風及光影映照的波浪下，品嘗融合自然、創意與美味的味蕾饗宴，為身心靈積累能量，留下美好回憶。

為迎接開幕，凡追蹤「新濱町海洋廚房」FB及IG粉絲專頁並參與活動，就有機會抽中國揚集團旗下漢神百貨、漢神巨蛋商品禮券或台北漢來大飯店住宿券，將於FB、IG活動中共抽出10名，更多開幕資訊及活動詳情，可持續關注「新濱町海洋廚房」及漢神百貨、漢神巨蛋官方社群平台。

漢神出手了，「新濱町海洋廚房」15家餐飲，成高雄食尚新地標。漢神提供
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