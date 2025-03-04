快訊

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

房仲：台積電帶動房市蛋白區發展 新竹寶山鄉漲幅翻倍

中央社／ 台北4日電

住商機構觀察實價登錄數據發現，台積電進駐全台產業園區，週邊與鄰近行政區房價普遍皆上漲，比較2024年與2020年平均成交單價相比，新竹縣寶山鄉漲幅達120.7%最高，嘉義縣朴子市漲幅為95%居次。

台積電擴大對美投資，使相關議題在全球發燒。住商機構今天發出新聞稿，根據實價登錄資料統計發現，台積電進駐全台五大產業園區，包括新竹科學園區寶山用地擴建二期、中部科學園區台中園區擴建二期、南部科學園區嘉義園區、南部科學園區台南園區、高雄楠梓產業園區等，區域周邊行政區房價比較。

其中，台積電在新竹科學園區寶山用地擴建二期，影響行政區有新竹縣寶山鄉，2024年每坪均價約新台幣29.8萬元，與2020年相比房價飆漲120.7%，漲勢居各行政區之冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，寶山鄉過去屬竹科生活圈的蛋白區，近年因竹科周邊開發飽和，建商推案向外擴展，使寶山鄉成為重點開發區域，房價漲勢顯著。

比較同樣鄰近新竹科學園區的新竹市，2024年每坪均價為38萬元，相對2020年漲勢52.6%，雖漲勢驚人，但成長幅度不及寶山鄉一半。

另觀察數據，鄰近南部科學園區嘉義園區的嘉義縣朴子市，2024年每坪均價達19.7萬元，相較2020年漲幅高達95%，漲勢位居各行政區的亞軍。

住商不動產嘉義縣府高鐵加盟店店東張馨予表示，朴子漲勢會勝過有高鐵站所在的太保，是因目前高鐵特區周邊重劃區氛圍仍較為濃厚，以機能性而言，縣治特區較鄰近市中心，區域機能性較有保障，價位具支撐力道。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，半導體產業發展較易受國際局勢波動，近期適逢美國總統川普上任，全球前景發展較為詭譎多變，消費者若想在相關議題周邊置產，須注意區域是否具有投機與置產風氣。

台積電 竹科

延伸閱讀

外資賣超529億元 大賣台積電2.7萬張、鴻海也遭連五賣

台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

台積電擴美投資 先進封裝建廠不易至少需4年

台積電2奈米明年在美生產？卓榮泰談建廠時間

相關新聞

國內第2大雲林允能離岸風場啟用 發電量足供60萬戶家用電

國內第2大離岸風電的雲林允能離岸風場80座風機完工，今天啟用典禮，來自海內外數百名各國人士齊聚祝賀，並召開國際記者會說明...

周子瑜鄰居掛布條 專家感悟：買房更應注重這件事

藝人周子瑜位於高雄農16特區豪宅，因有住戶不滿建商未依約定代墊裝潢費讓住戶無息分期，日前在陽台掛白布條寫「跟巨星當鄰居請...

台灣第二大的營運風場 允能640MW雲林離岸風場正式啟用

允能風力發電4日宣布，台灣雲林離岸風場正式啟用。雲林離岸風場總裝置容量達640 MW，現已全面併網運轉，為台灣單一案場規...

護國神山概念房 這區4年飆漲120%

過去竹科帶動新竹房市發展的成績斐然，因此全台開發商無不將半導體產業視為「房市光明燈」。根據實價登錄數據，全台有半導體龍頭...

每周3組金字塔頂端客人參觀「陶朱隱園」 中工：今年將加速資金輪動

日前陶朱隱園正式進入市場銷售，引起市場矚目。中華工程（2515）4日宣布，今年將積極啟動建案去化計畫，目前在手三大案，包...

泓德能源與日本東急不動產合作 獲東京都政府近2.6億儲能補助金

泓德能源進軍日本市場再傳好消息，近日與日本大型企業東急不動產株式會社合作，共同投資的群馬縣儲能案場成功獲得東京都政府20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。