房仲：台積電帶動房市蛋白區發展 新竹寶山鄉漲幅翻倍

住商機構觀察實價登錄數據發現，台積電進駐全台產業園區，週邊與鄰近行政區房價普遍皆上漲，比較2024年與2020年平均成交單價相比，新竹縣寶山鄉漲幅達120.7%最高，嘉義縣朴子市漲幅為95%居次。

台積電擴大對美投資，使相關議題在全球發燒。住商機構今天發出新聞稿，根據實價登錄資料統計發現，台積電進駐全台五大產業園區，包括新竹科學園區寶山用地擴建二期、中部科學園區台中園區擴建二期、南部科學園區嘉義園區、南部科學園區台南園區、高雄楠梓產業園區等，區域周邊行政區房價比較。

其中，台積電在新竹科學園區寶山用地擴建二期，影響行政區有新竹縣寶山鄉，2024年每坪均價約新台幣29.8萬元，與2020年相比房價飆漲120.7%，漲勢居各行政區之冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，寶山鄉過去屬竹科生活圈的蛋白區，近年因竹科周邊開發飽和，建商推案向外擴展，使寶山鄉成為重點開發區域，房價漲勢顯著。

比較同樣鄰近新竹科學園區的新竹市，2024年每坪均價為38萬元，相對2020年漲勢52.6%，雖漲勢驚人，但成長幅度不及寶山鄉一半。

另觀察數據，鄰近南部科學園區嘉義園區的嘉義縣朴子市，2024年每坪均價達19.7萬元，相較2020年漲幅高達95%，漲勢位居各行政區的亞軍。

住商不動產嘉義縣府高鐵加盟店店東張馨予表示，朴子漲勢會勝過有高鐵站所在的太保，是因目前高鐵特區周邊重劃區氛圍仍較為濃厚，以機能性而言，縣治特區較鄰近市中心，區域機能性較有保障，價位具支撐力道。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，半導體產業發展較易受國際局勢波動，近期適逢美國總統川普上任，全球前景發展較為詭譎多變，消費者若想在相關議題周邊置產，須注意區域是否具有投機與置產風氣。