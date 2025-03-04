中鋼與螺絲業產銷聯誼會 表明新盤價以協助接單為原則
中鋼（2002）4日與螺絲公會舉行第2季產銷聯誼會，中鋼業務副總李家丞表示，即將開出的新盤價的最大考量，就是協助螺絲業接單，共度關鍵時刻。
上市鋼廠主管說，國內螺絲產業正經歷30年來最大的景氣低迷，在螺窟產業鏈協力廠商紛紛不支倒地，傳統螺絲業面臨大洗牌，許多上市櫃螺絲廠被迫外逃，到東南亞謀生計，主因都是產品加工縱深太淺，技術含量太低，鋼鐵直接成本的占比太高，導致缺欠差異化競爭優勢，不得不向景氣低頭出走他鄉。
這股趨勢不會改變，未來只有坐擁高品質客製化能力的螺絲廠，才能順利生存下去，不但能度過景氣寒冬，還可以永續經營。
3日中鋼與螺絲業產銷聯誼會，中鋼業務副總李家丞、業務助理副總莊東杰、助理副總陳威廷，以及營業銷售處長陳柏翰等年輕世代的業務生力軍全部出席，凸顯對螺絲產業的重視。
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