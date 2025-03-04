快訊

市長初選黨內互打？ 陳亭妃稱遭簡訊恐嚇 郭國文批演很大

閃兵案外案！王大陸傳訊炫耀撂人打司機 檢察官扣手機驚見秒逮人

疑恐嚇陳亭妃當事人現身！自曝是黨員、曾任綠委特助 公布訊息內容反控誣告

聽新聞
0:00 / 0:00

護國神山概念房 這區4年飆漲120%

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
半導體龍頭進駐區域平均單價。業者提供
半導體龍頭進駐區域平均單價。業者提供

過去竹科帶動新竹房市發展的成績斐然，因此全台開發商無不將半導體產業視為「房市光明燈」。根據實價登錄數據，全台有半導體龍頭進駐區域周邊行政區，2024年平均成交單價以新竹縣寶山鄉漲幅達120%最高，嘉義縣朴子市上漲95%次之。

住商機構根據實價登錄資料，盤整有半導體龍頭產業進駐的科學園區，其所在行政區與鄰近行政區的年度平均成交單價。統計發現，寶山鄉2024年平均成交單價約29.8萬元，對比2020年飆漲120.7%，漲勢冠居各行政區；新竹市2024年平均成交單價約38萬元，相對2020年漲勢52.6%，雖漲勢亦頗為驚人，惟成長幅度不及寶山鄉一半。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新竹市區開發較早，區域內供給欠缺新案，且由於蛋黃區機能性較佳，房價基期高，因此雖歷經疫情後後房市多頭，漲勢仍稍嫌落後於新竹縣鄰近竹科園區的其他鄉鎮市；至於寶山鄉過去屬竹科生活圈的蛋白區，鮮少建商進駐，不過近年竹科周邊開發日趨飽和，促使開發商推案往蛋白區外擴，讓具有鄰近園區優勢的寶山鄉，成為建商推案重中之重，因此近年來房價迅速上漲。

另觀察數據，鄰近南部科學園區嘉義園區的嘉義縣朴子市，去年區域成交單價亦達19.7萬元，相較2020年漲幅高達95%，漲勢位居各行政區的亞軍。住商不動產嘉義縣府高鐵加盟店店東張馨予表示，目前太保與朴子的縣治特區、太保嘉義高鐵特區周邊，地區預售成交單價已站穩3字頭，由於區域有產業人口紅利加持，因此市場買盤除在地換屋、首購需求，亦吸引不少外縣市人置產。

至於為何朴子漲勢會勝過有高鐵站所在的太保，張馨予說，主要是目前高鐵特區周邊重劃區氛圍仍較為濃厚，若以機能性而言，縣治特區較鄰近市中心，區域機能性較有保障，因此價位具支撐力道。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，由竹科帶動新竹房市發展的成績斐然，因此全台開發商無不將半導體產業視為「房市光明燈」，只要有半導體龍頭所到之處，皆會吸引建商大舉推案，周邊亦形成交易熱區，致使產業周邊的蛋白鄉鎮房價直線飆升；不過，半導體產業發展較易受國際局勢波動，近期適逢川普上任，全球前景發展較為詭譎多變，消費者若欲置產相關議題周邊，須格外注意區域是否具有投機與置產風氣。

半導體 竹科

延伸閱讀

馬英九批賣護國神山繳保護費 吳思瑤：唱衰老哏玩不膩

護國神山擴大美投資賴清德也喊要增加 張麗善：總統究竟面臨什麼壓力？

揹千萬房貸…年薪280萬竹科3寶爸被裁員心慌 網見妻背景：該慶幸

石門水庫首波春雨今挹注300萬噸 春耕及竹科用水無虞

相關新聞

泓德能源與日本東急不動產合作 獲東京都政府近2.6億儲能補助金

泓德能源進軍日本市場再傳好消息，近日與日本大型企業東急不動產株式會社合作，共同投資的群馬縣儲能案場成功獲得東京都政府20...

周子瑜鄰居掛布條 專家感悟：買房更應注重這件事

藝人周子瑜位於高雄農16特區豪宅，因有住戶不滿建商未依約定代墊裝潢費讓住戶無息分期，日前在陽台掛白布條寫「跟巨星當鄰居請...

台灣第二大的營運風場 允能640MW雲林離岸風場正式啟用

允能風力發電4日宣布，台灣雲林離岸風場正式啟用。雲林離岸風場總裝置容量達640 MW，現已全面併網運轉，為台灣單一案場規...

護國神山概念房 這區4年飆漲120%

過去竹科帶動新竹房市發展的成績斐然，因此全台開發商無不將半導體產業視為「房市光明燈」。根據實價登錄數據，全台有半導體龍頭...

每周3組金字塔頂端客人參觀「陶朱隱園」 中工：今年將加速資金輪動

日前陶朱隱園正式進入市場銷售，引起市場矚目。中華工程（2515）4日宣布，今年將積極啟動建案去化計畫，目前在手三大案，包...

半導體龍頭進駐區房價超猛！這都漲幅近翻倍、躍大黑馬

據實價登錄資料，盤整有半導體龍頭產業進駐的科學園區，其所在行政區與鄰近行政區的年度每坪成交均價之統計發現，新竹寶山鄉20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。