護國神山概念房 這區4年飆漲120%

過去竹科帶動新竹房市發展的成績斐然，因此全台開發商無不將半導體產業視為「房市光明燈」。根據實價登錄數據，全台有半導體龍頭進駐區域周邊行政區，2024年平均成交單價以新竹縣寶山鄉漲幅達120%最高，嘉義縣朴子市上漲95%次之。

住商機構根據實價登錄資料，盤整有半導體龍頭產業進駐的科學園區，其所在行政區與鄰近行政區的年度平均成交單價。統計發現，寶山鄉2024年平均成交單價約29.8萬元，對比2020年飆漲120.7%，漲勢冠居各行政區；新竹市2024年平均成交單價約38萬元，相對2020年漲勢52.6%，雖漲勢亦頗為驚人，惟成長幅度不及寶山鄉一半。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新竹市區開發較早，區域內供給欠缺新案，且由於蛋黃區機能性較佳，房價基期高，因此雖歷經疫情後後房市多頭，漲勢仍稍嫌落後於新竹縣鄰近竹科園區的其他鄉鎮市；至於寶山鄉過去屬竹科生活圈的蛋白區，鮮少建商進駐，不過近年竹科周邊開發日趨飽和，促使開發商推案往蛋白區外擴，讓具有鄰近園區優勢的寶山鄉，成為建商推案重中之重，因此近年來房價迅速上漲。

另觀察數據，鄰近南部科學園區嘉義園區的嘉義縣朴子市，去年區域成交單價亦達19.7萬元，相較2020年漲幅高達95%，漲勢位居各行政區的亞軍。住商不動產嘉義縣府高鐵加盟店店東張馨予表示，目前太保與朴子的縣治特區、太保嘉義高鐵特區周邊，地區預售成交單價已站穩3字頭，由於區域有產業人口紅利加持，因此市場買盤除在地換屋、首購需求，亦吸引不少外縣市人置產。

至於為何朴子漲勢會勝過有高鐵站所在的太保，張馨予說，主要是目前高鐵特區周邊重劃區氛圍仍較為濃厚，若以機能性而言，縣治特區較鄰近市中心，區域機能性較有保障，因此價位具支撐力道。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，由竹科帶動新竹房市發展的成績斐然，因此全台開發商無不將半導體產業視為「房市光明燈」，只要有半導體龍頭所到之處，皆會吸引建商大舉推案，周邊亦形成交易熱區，致使產業周邊的蛋白鄉鎮房價直線飆升；不過，半導體產業發展較易受國際局勢波動，近期適逢川普上任，全球前景發展較為詭譎多變，消費者若欲置產相關議題周邊，須格外注意區域是否具有投機與置產風氣。