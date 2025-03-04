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格上Go Smart共享車導入Volvo電動車 跨足純電共享時代

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
格上Go Smart，在持續拓展站點數達1,370站後，再強化車隊陣容，首次導入Volvo旗下熱銷純電車款 XC40 Recharge。圖／格上提供
格上Go Smart，在持續拓展站點數達1,370站後，再強化車隊陣容，首次導入Volvo旗下熱銷純電車款 XC40 Recharge。圖／格上提供

共享汽車市場擁有最多元車款的格上Go Smart，在持續拓展站點數達1370站後，再強化車隊陣容，首次導入Volvo旗下熱銷純電車款XC40 Recharge，宣告純電車跨入共享汽車版圖，同時也進一步完善eMaaS（Electric Mobility as a Service）生態圈，啟動全台近150個隨插即充站點充電服務，強化充電網絡，讓租電車不必煩惱充電問題。

格上表示，Go Smart共享車服務擴及全台19縣市，持續調整站點佈局，車隊數近3,000台車，2024年創造逾40萬趟次、總里程數近4000萬公里。

格上表示，在淨零減碳趨勢下，電動車銷售市場持續成長，格上Go Smart持續擴大綠能車隊佈局，2024年在LUXGEN n7量產助陣下，日租車已超過300台電動車營運規模，2025再新增共享車純電車服務，在既有8個品牌、14款車外，再上架首款電動車市場熱銷車Volvo XC40 Recharge，全新進化共享純電車的駕馭體驗。

為提供消費者更便利的純電駕馭體驗，格上Go Smart也推出「隨插即充快充站地圖」，啟動全台各地近150站、700槍的充電網絡，供日租車及共享車用戶快速尋找充電站點，並提供現場免付充電費、免預綁信用卡扣款、免下載充電業者APP、現場免掃碼，省去繁瑣步驟等便利措施，輕鬆使用由EVOASIS及U-POWER提供之DC快充服務。

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