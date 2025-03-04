640 MW雲林離岸風場啟用 允能：已全面併網運轉

允能風力發電4日宣布，團隊在雲林地區打造的離岸風場正式啟用。雲林離岸風場總裝置容量達640MW，現已全面併網運轉，為台灣單一案場規模第二大的營運風場。雲林離岸風場的落成，是台灣離岸風電產業重要里程碑，使台灣離岸風電建置容量突破3.04GW，更讓雲林縣在全國各縣市再生能源裝置容量排名躋升第三名，為台灣能源轉型創造永續價值。

據悉，允能主要是由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO集團）及日商双日株式會社等多家大廠共同投資成立，主要負責雲林離岸風場的建置與營運。而該風場預計於2025年六月正式商轉，由道達爾能源負責技術營運管理，天豐新能源接續負責其他層面的管理服務。

今日啟用典禮於雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場舉行，來賓得以在雲林海岸線，近距離欣賞僅8公里外的風力機。包括經濟部次長江文若、雲林縣副縣長謝淑亞、經濟部投資促進司長張銘斌、海委會海資處長吳龍靜、能源署主秘翁素真、駐台館處代表 、天豐新能源全球執行長Patrick Lammers、道達爾能源再生能源資深副總裁Olivier Jouny、泰國電力控股集團EGCO總裁 Jiraporn Sirikum、双日株式會社執行長Masayoshi Fujimoto及供應商夥伴都出席見證。

天豐新能源執行長Patrick Lammers表示，雲林離岸風場的正式啟用，對於天豐新能源、允能的合作夥伴及台灣的綠色能源發展，都是一項重大成就。它不僅是台灣最大的離岸風場之一，也是天豐新能源在亞太地區第一個正式營運的專案，充分展現我們履行承諾的執行力。

他也衷心感謝所有參與專案的合作夥伴，特別是台灣政府在整個過程中的大力支持，尤其是經濟部包括能源署、產發署、工研院在內等單位，提供務實的協助與具效率性的輔導，一路走來風雨相伴，由衷感謝所有相關行政部門。雲林離岸風場對台灣的能源轉型深具指標性意義，非常榮幸能與合作夥伴們攜手協力推動這一劃時代的專案。

道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny指出，很高興見證雲林離岸風電場順利啟用，這代表我們在離岸風電領域的發展邁出嶄新一步。這座640MW風場將有助於道達爾集團在2025年實現再生能源總裝置容量達到35GW、突破 500億度電的淨發電量，約佔道達爾總能源產出的10%。同時，作為雲林離岸風場的技術營運商，我們將進一步強化在離岸風電領域的專業經驗，並應用於未來德國、丹麥和英國的專案。

泰國電力控股集團（EGCO Group）總裁Jiraporn Sirikum博士表示，對於EGCO集團來說，能夠見證雲林離岸風電場圓滿落成，80座風力發電機組成功安裝，並以640MW的裝置容量全面併網發電，我們深感榮幸。這項成就是來自所有合作夥伴、銀行團及利害關係人的共同努力，並特別感謝台灣政府的全力支持。誠摯期盼雲林離岸風場繼續締造永續價值，讓我們持續提供綠色能源，為因應氣候變遷和邁向低碳轉型做出貢獻。

双日株式會社執行長 Masayoshi Fujimoto 表示，這一重要的里程碑得以實現，不僅要感謝台灣政府的大力支持，也要感謝專案統包商、融資方、合作夥伴、負責專案執行的允能團隊，以及所有為此專案努力不懈的每一個人。此專案是國際合作的卓越成果，更是再生能源供應發展的重要里程碑。我們將繼續攜手合作，共創永續未來。

據悉，雲林離岸風場座落於台灣海峽，距台灣西部海岸 8 至 17 公里，水深介於 7 至 35 公尺。風場總面積達 82 平方公里，共設 80 座風機，發電電力經由雲林縣台西鄉和四湖鄉的兩座陸上變電站分別饋入電網。風場依據兩份 20 年期購售電合約，供電給台灣電力公司。本專案獲2019年成立的聯貸團強力支持，成員包括台灣本地銀行及國際銀行與出口信貸機構。