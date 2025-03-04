中鼎攜手日商IHI集團奪「洲際接收站 LNG 儲槽興建統包工程」

中鼎（9933）集團4日宣布得標「洲際接收站LNG 儲槽興建統包工程」。

中鼎指出，該案為台灣第七座液化天然氣接收站，是中鼎攜手日商IHI集團旗下子公司IPC （IHI Plant Services Corporation）共同承攬，總合約金額換算約266億元，將興建四座18萬公秉地上式雙層圓拱頂式LNG低溫儲槽，預計2030年下半年完工。

中鼎董事長楊宗興表示，感謝中油的信賴，中鼎與IHI集團有20餘年的合作經驗，專案團隊有信心以豐富的全球LNG實績及專案管理經驗，圓滿完成全案，並以友善環境的「綠色工程」，以及智能創新技術，加速節能減排成效，為地球永續作好把關。

中鼎表示，「洲際接收站LNG 儲槽興建統包工程」完成後，不僅可協助中油提升整體LNG儲存能力，確保南部的供氣穩定。