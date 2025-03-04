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每周3組金字塔頂端客人參觀「陶朱隱園」 中工：今年將加速資金輪動

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
陶朱隱園。記者游智文／攝影
陶朱隱園。記者游智文／攝影

日前陶朱隱園正式進入市場銷售，引起市場矚目。中華工程（2515）4日宣布，今年將積極啟動建案去化計畫，目前在手三大案，包括陶朱隱園、中工雲宇宙AI園區以及鳴森大苑均於金蛇年積極展開銷售。

中華工程董事長周志明指出，今年在打房、貸款等壓力下，房市呈現「量縮價穩」格局，而公司將加速資金輪動，今年首要目標就是去化手上建案，同時亦積極進行其他的土地開發，目前在手公共工程案量約1200億元，其中有700億元執行中。

以「陶朱隱園」來看，中工發言人程安慈指出，目前已以市場行情積極銷售，目前符合資格客戶預約參訪較年前明顯增加，增幅成長約3到4倍，一周約2到3組，而大廳內裝預計於第3季完工。

住宅則以「鳴森大苑」（碧硯閣 & 鳴森苑二案合稱）為主，程安慈指出，該案位於臺北市松山區民生社區，為海砂屋都更案，基地面積分別約為1,500坪和3,000坪，在寸土寸金的地段屬於少見的大面積方正基地。「碧硯閣」預計於今年第3季取得使照。「鳴森苑」由李祖原聯合建築師事務所操刀設計，挑高3.45米的居住空間，吸引高端與海外客層注目，開春即開出亮麗紅盤。

廠辦方面，程安慈指出，「中工雲宇宙」由於全球供應鏈重組加速，涵蓋AI和電動車等領域，推動台灣半導體業國際需求增長，進一步推動廠辦需求，今年1月成交創下每坪56萬佳績。

中工雲宇宙AI園區位於新北市土城工業園區，總樓地板面積逾10萬坪，設計採用SC鋼骨結構搭配BRB制震系統，並打造8,400坪生態景觀園區，綠覆率高達78%，屋頂有40%面積規劃太陽能發電，提供多項智慧化設施，預計2026年第3季完工。

展望未來，周志明指出，近期在政策因素下成交數量減少，但台灣房市仍有多項樂觀因素。AI產業的蓬勃發展，特別是在半導體和科技領域，將持續吸引國際企業與人才，進而推動相關地區的房地產需求。

民眾剛性需求仍然存在，尤其在雙北區域，對房地產的需求仍然強勁，預計2025年台灣房市將呈現量縮價穩的狀況，而中工將持續展現在土地開發、建築營造、銷售客服及物業管理等方面的整合能力，深耕台灣，用心蓋好宅。

中華工程董事長周志明。記者朱曼寧／攝影
中華工程董事長周志明。記者朱曼寧／攝影

AI 陶朱隱園

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