2025年式TOYOTA bZ4X 136萬元 降價31萬再享充電金

喜歡電動車的車迷搶好康！總代理和泰汽車（2207）今天正式發布2025年式TOYOTA bZ4X，心動價136萬元，以前一代便宜31萬元，還送消費者充電金。

bZ4X一直是喜歡電動車消費者高度重視的車款，為TOYOTA自1992年以超過30年開發經驗所打造的純電休旅車款，擁有626km純電續航里程，並搭載41項主被動安全防護系統，讓車主能愜意自在地享受純電車的駕馭樂趣。

和泰汽車表示，2025新年式車型不只讓消費者更容易採買，提供首年超低月付9000元優惠方案，以及TOYOTA官網及智慧購APP限時線上預選享1萬元充電金禮遇，讓消費者以超值價格入手的同時，更能滿足顧客即時的數位服務體驗。

TOYOTA作為節能車輛的領導品牌，同時身為研發電動化車輛技術的先行者，以「量產適合更多人的電動化車款」為長期目標，因應全球不同地區的需求，推出HEV油電複合動力車、PHEV複合式電動車、BEV電池電動車等多元電動化車款，以滿足顧客的各種需求，並逐步實現碳中和的願景。

純電休旅車bZ4X搭載專為純電車量身訂做的eTNGA專屬平台，擁有低重心設計、高剛性車體、操控樂趣高、寬敞車室空間、高性能懸吊等五大特點，兼具乘車的舒適與穩定性，並透過最佳重量與位置分配，實現車內空間越級享受，而動力電池組與車身一體化的結構，加上底盤防護全面強化及平整化包覆，實現車身高剛性，保障駕駛、乘客及動力電池組的安全，同時提升操控樂趣。

在安全防護方面，bZ4X為台灣首款搭載「TOYOTA極致安全防護系統（TSS） 3.0」註7的車款，透過攝影機偵測範圍擴大、雷達死角範圍縮小等升級優化，提升安全系統性能，除了TSS 2.0既有的ACC全速域主動式車距維持定速系統、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統等安全配備外，更新增PCS的路口辨識功能，在十字路口轉彎時可偵測對向來車與交叉入口的行人與自行車，安全守護再升級。

而RSA速限辨識輔助系統則可透過攝影機辨識，通知駕駛目前行駛路段的交通速限，亦能連動ACC全速域主動式車距維持定速系統，避免超速，安全實用又方便。除此之外，全車標配41項主被動安全防護系統註8，讓車主純電駕馭更安心。

TOYOTA官網與智慧購APP實現一站式購車新體驗，立即線上預選享1萬元充電金。

隨著數位時代的快速發展，線上商城與直播平台的崛起讓線上購物成為消費者的主流選擇。

在選購車輛時，消費者不僅關注價格與車款資訊，還會同時考量租賃方案、配件選擇、保險服務及分期付款等多項細節。繼2022年推出智慧購APP後，本次更結合官網提供更多購車服務，消費者除了可線上瀏覽車款上市資訊，並直接於線上完成購車預選之外，還可依個人需求量身打造專屬購車方案，一站式完成所有購車細節；租賃服務清楚呈現租賃期數、月租金、保證金等資訊，讓顧客輕鬆規劃個人財務安排需求；另外還可瀏覽並選擇超過10款配件滿足不同個人需求；保險方案提供車體險甲式、乙式、丙式等不同選擇方案，讓消費者依需求選擇最適合的保障內容；分期資訊內建優惠分期試算功能，可計算不同利率與期數對應的月付款金額，輕鬆掌握財務負擔。

透過以上客製化需求，實現一站式購車新體驗！歡迎對bZ4X有興趣的消費者立即至TOYOTA官網或智慧購APP線上預選，限時享1萬元充電金禮遇。