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泓德能源與日本東急不動產合作 獲東京都政府近2.6億儲能補助金

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源與東急不動產共同投資的儲能案場位於東京近郊群馬縣北部，獲東京都政府近2.6億元儲能計畫補助金。圖／泓德能源提供
泓德能源與東急不動產共同投資的儲能案場位於東京近郊群馬縣北部，獲東京都政府近2.6億元儲能計畫補助金。圖／泓德能源提供

泓德能源進軍日本市場再傳好消息，近日與日本大型企業東急不動產株式會社合作，共同投資的群馬縣儲能案場成功獲得東京都政府2024年「擴大再生能源導入之大規模系統儲能支援計畫」補助金近新台幣2.6億元（約11.9億日圓）。

泓德能源集團總經理周仕昌表示，本次合作案取得初步成果，協助力日本企業提升再生能源滲透率，為未來儲能市場的發展提供示範。隨著東急不動產、三菱電機等強大合作夥伴加入泓德能源的行列，將持續拓展海外市場，推動全球智慧能源轉型。

「擴大再生能源導入之大規模系統儲能支援計畫」為東京都政府推動再生能源與儲能發展的重要項目之一，針對東京電力管轄範圍內、直連電網的儲能系統提供補貼，旨在推動企業導入儲能，確保電網調節能力，加速再生能源發展，以實現「零碳排東京」的目標。由於該計畫最高可補助案場建置費用的三分之二（上限為20億日圓），競爭極為激烈，2024年度申請案僅不到10%獲選。

泓德能源表示，本次獲補助的儲能系統位於東京近郊群馬縣北部，規模達19.7MW（電池總容量60.18MWh），屬於中型特高壓儲能系統，預計於2028年初完工並投入運營。泓德日本與東急不動產共同出資預計將結合雙方資源與技術，共同經營該儲能系統，展現對日本儲能市場的長期承諾與布局。

泓德能源集團總經理周仕昌表示，泓德將與東急不動產、三菱電機等夥伴持續拓展海外市場，推動全球智慧能源轉型。圖／泓德能源提供
泓德能源集團總經理周仕昌表示，泓德將與東急不動產、三菱電機等夥伴持續拓展海外市場，推動全球智慧能源轉型。圖／泓德能源提供

再生能源 日本 東京

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