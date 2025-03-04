半導體龍頭進駐區房價超猛！這都漲幅近翻倍、躍大黑馬
據實價登錄資料，盤整有半導體龍頭產業進駐的科學園區，其所在行政區與鄰近行政區的年度每坪成交均價之統計發現，新竹寶山鄉2024年每坪成交均價約達29.8萬元，與2020年相比房價飆漲120.7%，漲勢冠居各行政區。
相對而言，鄰近南部科學園區嘉義園區的嘉義縣朴子市，去年區域每坪成交均價約達19.7萬元，相較2020年漲幅高達95%，漲勢位居各行政區的亞軍，成為房價跳增大黑馬。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，半導體產業被視為「護國神山」，不僅為經濟火車頭，也為區域帶來科技人才紅利，致使區域增添不少房市議題。
賴志昶指出，至於寶山鄉過去屬竹科生活圈的蛋白區，鮮少吸引建商進駐，惟近年來由於竹科周邊開發日趨飽和，致使開發商推案往蛋白區外擴，本身具有鄰近園區優勢的寶山鄉，成為建商推案重中之重，因此近年來房價漲勢是有目共睹。
住商不動產嘉義縣府高鐵加盟店店東張馨予表示，近期受半導體龍頭進駐帶動，區域前景頗受看好，目前若為橫跨太保與朴子的縣治特區、太保嘉義高鐵特區周邊，都是嘉義縣房市一級熱區，地區預售成交單價已站穩3字頭，由於區域有產業人口紅利加持，因此市場買盤除在地換屋、首購需求，亦吸引不少外縣市人置產。
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