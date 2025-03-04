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中國供應鏈重塑全球牽引逆變器產業版圖 華為成前五大供應商

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
華為。路透
華為。路透

根據TrendForce最新研究，2024年第4季全球電動車牽引逆變器總裝機量達867萬台，季增26%。中國與歐洲市場的強勁需求為主要動能，帶動純電動車(BEV)、插電混合式電動車(PHEV)的裝機量皆較前一季成長28%，並一舉將華為推進全球前五大供應商之列。

TrendForce表示，2024年全球牽引逆變器市場裝機量達2,721萬台，其中，SiC（碳化矽）逆變器受惠於Tesla及中國車廠採用，滲透率於第4季達16%，為當年度最高，對於競爭激烈的功率半導體產業是正面訊號。同時，美國拜登政府卸任前宣布對中國的SiC產業展開為期半年的調查，繼任的川普政府勢將延續相關工作，預計以此作為主導美、中關係發展的重要籌碼。

從逆變器供應端分析，比亞迪於2024年第3季已超越日廠Denso，並於第4季持續穩居全球市占率最高寶座。而第四季最大亮點在於華為受益於新能源車問界系列的熱銷，首度成為全球前五大供應商。目前，中國企業已在前五名席次中占據三席，打破過往歐洲、美國及日本供應商主導的市場格局。

TrendForce指出，短期內牽引逆變器市場成長仍將依靠中國及歐洲帶動，特別是BEV對於牽引逆變器的需求較其他動力模式更高，凸顯中國市場的表現將更為關鍵。2025年雖然有美國可能「棄電從油」的潛在風險，但受惠於中國整車市場延續汰舊換新的補貼政策，以及在海外市場的大力布局，預計牽引逆變器裝機市場仍將維持14%的年增長率。

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