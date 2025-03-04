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聯德控股去年每股賺6.46元 第4季不配息、改配股0.5元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

聯德控股-KY（4912）去年每股賺6.46元、第四季擬每股配股0.5元，4日股價開低收高為135.5元，逆漲1.88%、收復月線。

聯德控股-KY公布113年營業收入57.99億元，營業毛利13.86，稅前淨利5.34，本期淨利4.29，歸屬於母公司業主淨利4.01，基本每股盈餘6.46元，賺贏112年的4.18元。

股利方面，聯德控股-KY去年首季配息0.255元、第二季配息0.712元、第三季配息0.741元，前三季共配息1.708元；最新公告第四季以盈餘轉增資配股、每股配發0.5元。董事會並決議5月28日在台北市南港區經貿二路196號10F（南港老爺行旅）召開股東會。

聯德控股-KY董事長徐啓峰年初表示，目前開始供貨GB200相關零組件，已獲三家美系雲端服務供應商（CSP）訂單，今年業績展望樂觀，而今年伺服器業務至少將比去年增長三成，占整體營收比重達到35%，成為繼車用零組件後，支撐公司成長的第二隻腳，車用業務比去年增長約15%。

聯德控股因應地緣政治風險，近年開始布局馬來西亞與泰國。馬來西亞廠主要是生產滑軌與散熱零組件，預計3月起量產供應海外客戶，泰國廠則是生產車用零組件。

配息 馬來西亞

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