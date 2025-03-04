交通建設助攻 台中東區預售案「聚悅臻心」獲北客青睞

交通建設助攻，台中市東區房市前景看漲，不但吸引建商爭相購地卡位，預售市場也水漲船高，近期新推預售案「聚悅臻心」，除了在地客，也獲得不少北客青睞，實登揭露最高成交單價每坪已站上51萬元，被視為市場指標。

軌道建設被視為房市大利多，隨著台中車站周邊大都更計畫如火如荼展開，大台中轉運中心預計今年底完工、捷運藍線即將動工及捷運橘線送審通過，在三大交通建設助攻下，東區近幾年成了當紅炸子雞，吸引聯聚集團、豐邑機構、聚悅建設等開發商爭相購地推案。

其中，去年底進場的預售新案「聚悅臻心」，強調是東區宜居建築、唯一電動車社區，最新實登揭露，社區每坪成交均價逼近50萬元，吸引北客南下為子女置產，就是看準東區未來的發展潛力。

業者指出，東區位處交通樞紐，發展成熟，老舊建物較多，可開發的素地並不多，每塊土地開發皆難能可貴，沿線商業機能發達，百貨商場有大魯閣新時代、站前秀泰、三井LaLaPort購物中心，生活機能相當完善。

此外，東區還有台灣首座鐵道空中花園、台中之心翡翠項鍊綠色廊道串連園道公園，東光自行車道，提供居民綠地休憩活動空間；最受矚目的是，媲美七期秋紅谷生態公園的22.95公頃台糖湖濱園區，擁有無敵的湖景與綠意。

由聚悅建設打造的「聚悅臻心」，基地位於建德街，緊臨瑞光幼兒園，近鄰大智國小，兩側有大興街園道及東光綠園道，散步約10幾分鐘直達台糖湖濱森態園區及三井LaLaPort購物中心，兼具繁華與自然。

此外，基地左右兩邊約10分鐘車程就能到達台中車站或74號快速道路，因鄰近捷運藍線帝國糖廠站，以及74號道增設六順匝道口的建設利多，房價具補漲空間。

「聚悅臻心」由七期豪宅團隊永豐建築師事務所、閤里居空間設計及長新工程規劃，基地面積582坪規劃地上15層、地下3層宜居建築，總戶數共84戶、零店面，保留約百坪私家花園。

此案強調全平面車位，每戶專設導入EMS能源管理系統，整合充電樁，落實智慧充電；規劃一樓室內機車停車區，汽機車獨立車道，安全至上。主力產品為二房二衛及三房、29至38坪，戶戶邊間、南北座向、雙面採光，其中以29坪二房二衛，高坪效最受年輕族群青睞。

除了飯店級實用公設，「聚悅臻心」強調標配頂級建材，以日本原裝進口Panasonic廚具、AICA抗菌防火壁板、SVAGO全嵌式洗碗機、林內雙機，打造機能型廚房。