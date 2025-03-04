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2024全台女性地主達151.3萬人新高 這都女地主最多

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部地政司統計，2024年全國獨立擁有私有土地所有權的女性地主，共達151.3萬人，創五年來新高。台灣房屋集團提供
據內政部地政司統計，2024年全國獨立擁有私有土地所有權的女性地主，共達151.3萬人，創五年來新高。台灣房屋集團提供

據內政部地政司統計，2024年全國獨立擁有私有土地所有權的女性地主，共達151.3萬人，創五年來新高。

觀察六都，最多女地主的縣市以中南部最多，台中及台南市女地主均超過20萬人，其中台中市女地主達21.4萬人，位居六都榜首。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然全台約六成地主仍以男性為主，但以2024年男女每人每月經常性薪資年增幅度，僅差異0.17個百分點，顯示隨著女性在就業、經濟實力及繼承權等方面的提升，不僅帶動女性地主比例逐步攀升，更展現出女性在不動產市場中的影響力與資產實力。

張旭嵐指出，特別是中南部地區，過去受傳統觀念影響，「家產傳子不傳女」的習俗較為普遍，但近年來隨著平權意識興起，女性獲得繼承或贈與不動產的機會大幅提升，進而縮小男女持有不動產的比例差距。

張旭嵐表示，而中南部農耕比例高、土地價格相比北部親民，土地持有度也會相比北部來的高。

張旭嵐指出，另外，有不少愛妻人士展現愛意，將不動產登記於配偶名下，或是長輩買土地直接登記在子女名下，未來不需要再透過贈與或繼承的方式轉移，進而減少遺產稅或贈與稅的負擔，都是女性土地所有權人增加因素之一。

遺產稅

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