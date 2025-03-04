友嘉攜手新漢首度亮相「綠色工具機 AIoT 智能解決方案」

全球前三大工具機集團友嘉集團4日宣布，與工業電腦大廠新漢集團（8234）共同發表「綠色工具機AIoT智能解決方案」，並於現場展演智慧工廠數位孿生系統。友嘉在工具機及產業應用技術的優勢，與新漢集團在邊緣運算領域的經驗相結合，將為客戶提供量身定製的AIoT解決方案。

這項方案能夠實現即時數據採集與處理，並通過AI算法優化生產流程、減少能耗、提升生產效率，從而有效管理風險，幫助客戶滿足提高生產效能、降低運營成本、實現環保目標、增強風險管理和加速數位轉型等需求。

2025年台北國際工具機上展盛大登場，友嘉集團以「AI智能引領，永續未來」為主題，展示其在機械領域的技術實力，並透過與新漢集團的合作，進一步推動產業升級。

此次展會將展出包括智慧工具機、高端機台以及綠色永續解決方案，並首次亮相「綠色工具機AIoT智能解決方案」，展示友嘉集團如何運用先進技術實現高效生產與永續發展。

今天的發表儀式，由友嘉集團總裁朱志洋、新漢集團董事長林茂昌、友嘉集團工具機事業群董事長黃威翌等人主持。

黃威翌表示，面對全球製造業淨零碳排挑戰，友嘉與新漢的合作將充分發揮雙方在工具機、工業自動化及AIoT領域的技術優勢。

黃威翌指出，友嘉不僅提供先進的技術能力，還能迅速進入不同市場，滿足各行業的需求，且具備高度定製化的解決方案能力，幫助客戶實現生產力提升和成本優化。同時，藉由新漢平台的數據採集能力，結合AI演算法，即時預測機台運行、工時與成本。

林茂昌表示，新漢與友嘉合作實現了1+1大於2的效益，通過預測性調整減少能耗，快速提供準確的解決方案，協助實現綠色減碳目標，推動企業數位轉型，實現更高效的生產運營與永續發展目標。

此次發表的綠色工具機AIoT智能解決方案，當中包括即時戰情室及首次發表的「AI Agent選型助理」，透過整合數據以及AI輔助，針對不同使用者可即時產出關鍵數據或查找機型、報表等資訊。

例如企業主管可以快速拿到營運數字，工廠廠長可一眼找出產線上哪邊出錯，業務則可省去翻找厚重產品型錄的時間，直接為客戶挑出最適的機型。各項可視化數據，皆為縮短查找時間成本，幫助企業快速選擇合適的機型與解決方案，並減少繁瑣的查找時間，大幅提升營運效率。

朱志洋說，友嘉集團將持續為產業打造量身設計的AIoT智能解決方案，提升企業運營效率，並推動工具機與製造業的數位轉型。此次合作不僅展現友嘉在工具機領域的領先地位，也強調在智慧製造、數據服務與永續發展的實力。

而透過數位孿生、邊緣運算與AI預測性維護技術，友嘉將幫助全球製造業實現更高的生產效率、更低的碳足跡，並引領數位轉型，打造符合環保要求的未來製造模式。