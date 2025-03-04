大魯閣股東會紀念品再加碼！提高至4000元 最後買進日是這天

每年股東會紀念品最受期待的大魯閣（1432）今年再度加碼，回饋股東力度創新高，一股就能領取價值4,000元回饋。大魯閣今年透過官方APP「大魯閣 Plus」發放超值股東回饋，包括800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4,000元，堪稱歷年最豐厚禮遇。此外，持有1,000股以上的股東，還能額外獲得800元消費抵用券。大魯閣股東會預計5月26日舉行，3月25日為有權參加股東會的最後買進日。

大魯閣表示，股東會紀念品將於5月26日起，可透過「大魯閣 Plus」APP 領取並開始使用，股東可提前下載APP確保順利領取。股東若於6月30日前領取紀念品，將加碼抽「美國MLB觀賽之旅」，與大魯閣一起前進美國。

大魯閣不僅在台灣推動棒球文化與運動休閒事業，已正式進軍美國市場，開設棒球主題的運動娛樂中心。第一家TAROKO Batting Center將在3月中旬於美國德州休士頓的Katy開幕，第二、第三家店都位於亞利桑那州鳳凰城，將於第2季開出，今年還將拓展到加州洛杉磯及美國其他城市。

這是大魯閣進軍國際的重要里程碑，為此，大魯閣今年特別推出股東優惠加碼抽獎活動，於5月26日至6月30日期間領取紀念品，即可參加「大魯閣前進美國，抽美國MLB觀賽之旅」。將抽出3位幸運股東，親臨美國大聯盟比賽現場，觀賞世界頂級棒球賽事。

大魯閣自2021年起，率先透過 APP 發送股東會紀念品，顛覆傳統領取方式，讓股東無論持股多少都能輕鬆領取，帶動股東人數逐年攀升，去年大魯閣股東人數已超過19 萬人。這項模式不僅提供股東實質回饋、提升股東參與度，也成功將股東導流至大魯閣場館體驗，轉化為忠實顧客，進一步推動營收成長，展現數位經營的強大效益。

今年的股東會紀念品適用於大魯閣旗下多個運動休閒品牌，無論是想要揮棒體驗全台 10 家大魯閣棒壘球打擊場，或是在三家保齡球館挑戰全倒快感，都能輕鬆使用。此外，九 家遊戲愛樂園提供親子共遊的歡樂時光，三家 Roller186 滑輪場則是潮流滑行的最佳選擇，而二家福湯岩盤浴，則帶來最舒適的日式養生放鬆體驗。多元場館選擇，讓股東可以依據自身興趣，享受最適合的運動娛樂體驗。消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可於選擇指定業態消費，自今年年6月1日起至明年1月31日，每月限使用一次，共八次。