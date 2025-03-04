大魯閣股東會紀念品價值4000元 再抽美國MLB觀賽之旅

連續多年推出超值股東會紀念品的大魯閣今年再加碼，今宣布透過官方APP「大魯閣Plus」提供股東超值回饋，包含800元消費抵用券及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值超過4000元，持有1000股以上的股東，還可獲得額外800元消費抵用券，6月30日前領取紀念品，加碼抽「美國MLB觀賽之旅」。

大魯閣表示，自2021年起，率先透過APP發送股東會紀念品，顛覆傳統領取方式，讓股東無論持股多少都能輕鬆領取，帶動股東人數逐年攀升，去年股東人數已超過19萬人。這項模式不僅提供股東實質回饋、提升股東參與度，也成功將股東導流至大魯閣場館體驗，轉化為忠實顧客，進一步推動營收成長，展現數位經營的強大效益。

大魯閣表示，今年股東會將於5月26日舉行，3月25日為有權參加股東會的最後買進日，股東會紀念品將於5月26日起可透過「大魯閣Plus」APP領取並開始使用，股東可提前下載APP確保順利領取。

大魯閣表示，不僅在台灣推動棒球文化與運動休閒事業，更已進軍美國市場，開設棒球主題的運動娛樂中心。第一家TAROKO Batting Center將在3月中旬於美國德州休士頓的Katy開幕，第二、第三家店都位於亞利桑那州鳳凰城，將於第二季開出，今年還將拓展到加州洛杉磯及美國其他城市。

大魯閣表示，這是進軍國際的重要里程碑，為此，大魯閣今年特別推出股東優惠加碼抽獎活動，於5月26日至6月30日期間領取紀念品，即可參加「大魯閣前進美國，抽美國MLB觀賽之旅」，將抽出3位幸運股東，親臨美國大聯盟比賽現場，觀賞世界頂級棒球賽事。