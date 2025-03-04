房市風向要變天了？2025年1月房市數據揭隱憂

據內政部最新統計數據顯示，2025年1月住宅建照核發量為1萬2,499棟，住宅使照核發量則為1萬2,028棟，雖然數據顯示短期內市場仍維持穩定，但湍查2024年全年建照量明顯高於使照，未來房市恐將面臨供給壓力。

回顧2024年全年，住宅建照核發量達15萬6,791棟，平均每月約13,066棟，其中8月達到2萬1,728棟高峰，而2月因春節影響降至全年最低的6,601棟；相比之下，2024年全年住宅使照核發量為13萬8,180棟，平均每月約1萬1,515棟，使照核發量低於建照，顯示市場新增供給速度快於完工交屋速度。

而最新公布的2025年1月數據顯示，當月建照量1萬2,499棟，與2024年月均值相近，顯示市場持續有新建案推出；另一方面，2025年1月使照核發量為1萬2,028棟，雖然較2024年月均略高，但未能完全消化前期大量累積的建照量。

業內人士分析，2025年初房市供需仍維持平衡，但隨著2024年高建照量逐步轉化為可交屋物件，市場供應量將逐漸增加，2025年下半年至2026年可能進入新屋供給高峰，若購屋需求未能同步提升，市場可能面臨銷售壓力。

不過，業內人士認為，未來房市走向仍受多重因素影響，包括利率變動、政府打炒房政策以及總體經濟環境，若央行進一步升息，購屋需求可能減弱，加重市場供給壓力，若降息，則可能刺激購屋需求，緩解供需失衡狀況，另外，房地合一稅與囤房稅政策的變動亦將對市場產生關鍵影響。

業內人士提醒，2025年1月的建照與使照數據顯示短期內市場仍有支撐，但隨著過去建照累積量逐步反映在市場供給端，未來房市供需變化值得密切關注，投資人與購屋族應審慎評估區域市場狀況，並關注政策變動帶來的影響。