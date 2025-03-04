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台泥嘉謙綠能嘉義案場糾紛 第6區魚電共生許可廢止暫緩

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台泥嘉謙綠能嘉義案場第6區遭廢止農業設施容許使用許可，業者稱因養殖戶未依約養殖提起訴願。圖／台泥嘉謙綠能提供
台泥嘉謙綠能嘉義案場第6區遭廢止農業設施容許使用許可，業者稱因養殖戶未依約養殖提起訴願。圖／台泥嘉謙綠能提供

台泥嘉謙綠能在嘉義設置大型魚電共生，總面積60公頃分為6區，因與養殖戶發生糾紛，第6區遲遲未投入養殖，去年12月遭廢止農業設施容許使用許可，恐影響其他養殖戶。台泥嘉謙綠能2月提起訴願，並投入養殖工作，農業部近日同意在訴願期間，暫緩原處分。

台泥嘉謙綠能的嘉義漁電共生案場位於嘉義縣義竹鄉與布袋鎮交界，投資金額逾20億，總面積60公頃，分為6區，第6區有4名養殖戶，其中3名均投入養殖，但1名陳姓養殖戶希望拆除光電板基樁，並協助修繕養殖池，遲遲沒有養殖，雙方鬧上法院。

縣府農業處表示，台泥嘉謙綠能第6區2022年6月並聯發電，現場查核發現16池只有1池有養，限期改善仍有5池沒養，雖然業者陳述是漁民不配合，但仍須依法行政，以有無養殖事實認定，廢止農業設施容許使用，業者向農業部提出訴願，將依農業部決議處理。

台泥嘉謙綠能指出，因養殖戶未依約養殖，恐造成後續損失，也影響其他3名養殖戶權益，已提出訴訟，也在2月進場展開噴灑石灰粉殺菌作業，為3月中投放魚苗做前置準備，感謝農業部審慎考量，同意在台泥嘉謙綠能向農業部提出訴願期間，暫緩執行原處分。

台泥 綠能 農業

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