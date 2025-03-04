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企業接班關鍵心法 商研院邀美廉社、無印良品總座授課

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
掌握企業傳承關鍵力！商研院「基業長青創二代班」第12期招生開跑。 圖／商研院提供
掌握企業傳承關鍵力！商研院「基業長青創二代班」第12期招生開跑。 圖／商研院提供

為協助台灣中小企業接班人順利承接企業經營重任，提升競爭力並拓展國際視野，商研院規劃了「基業長青創二代班－經營實學班」已邁入第12期，即日起正式開放報名。

商研院指出，「基業長青創二代班－經營實學班」課程專為企業接班人量身打造，採小班菁英制，以「高階領導」為核心，透過「做中學」的實戰方式，幫助產業二代、三代順利承接企業。

商研院還提到，課程並結合異業合作、經驗交流、共同投資與問題諮詢等多元學習模式，協助學員拓展高階人脈、創造商機。此外，採學長姐制，搭配實體與虛擬社群活動，延續學習成效與資源共享，助接班人提升競爭優勢，迎接企業未來挑戰。

商研院指出，自創辦以來，「基業長青創二代班」已培育200位來自各行各業的企業接班人，學員遍及台灣北、中、南部。第12期課程將於5月2日至5月23日期間舉辦，包含六堂專業課程與兩天一夜飯店住宿，促進學員與學長姐深入交流。

一系列專業豐富課程，全方位強化接班力，涵蓋組織管理、成長策略、行銷布局、經營決策及高端人脈網絡等核心領域，內容包含：「企業二代接班之挑戰與因應」、「看懂人心，掌握關鍵，人才力管理」、「翻轉品牌x精準行銷」、「禮儀商數—外交儀節」、「零售業的未來」、「零售4.0」、「品牌永續經營」、「MUJI式品牌戰略」、「營運策略與創新思維」、「AI應用與數位轉型在餐飲業」，以及二場企業參訪課程，包含前往新竹物流見學觀摩，與躾學武道館進行「劍道體驗課程」，協助二代掌握領袖格局，成功達成接班任務。

此外，課程更特別邀請重量級師資助陣，傳授成功企業經營心法，包含：美廉社邱光隆總經理、無印良品梁益嘉執行副總經理、新竹物流見學、商研院董事長許添財、院長王建彬等業界頂尖企業領袖擔任講師及授課，以經營實學策略，帶領企業突破經營困境。

第12期「基業長青創二代－經營實學班」即日起開放報名，報名網址：https://reurl.cc/6jOERM，或電洽02-7707-4935 林小姐。

青創 餐飲業

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