大陳都更一單元遠雄得標 民代要求周邊交通超前部署

新北住都中心擔任永和大陳都更實施的「永和大陳地區更新單元1公開徵求出資人招商案」，昨日由遠雄建設獲得最優申請人資格，完成大陳地區都更最後一塊拼圖，投資金額約200億元，預計第二季完成簽約，議員金瑞龍表示周邊道路巷弄不大，市府應做好交通規畫因應未來大量居民通行。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，單元1基地面積為7個單元中規模最大，超過300戶及近500位的相關權利人，歷經一甲子的歲月，增改建情形嚴重、產權複雜且環境窳陋，亟需透過更新改善環境品質，本次招商成功可望翻轉城市風貌，打造嶄新的大陳社區。未來單元1預計興建3棟地上39層、地下6層建築物，並規劃幼兒園、公托中心及社會住宅等公益性設施，強化地區生活機能。

金瑞龍表示，目前該區都更主要採取公辦都更，都更規劃中應充分考量公共設施與交通問題。他認為新北府進行大型建案開發時，必須重視未來交通狀況與居民疑慮。

「無論是社會住宅還是公辦都更，量體較大，新住戶有停車位，但附近沒有訪客停車位，勢必影響周邊交通。」金瑞龍指出，當地路邊停車空間本就有限，而區段徵收後的新規劃道路普遍狹窄，多為6至8米寬，導致停車不便。大片住宅區的規劃若未納入足夠停車空間，將對居民生活造成困擾。

他強調，未來在規劃大規模建案時，應同步考量周邊停車設施與交通配套措施，以減少對現有居民的影響。政府應該超前部署，為未來10年的發展做出完整規劃，確保市民居住品質。