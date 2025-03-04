快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

聽新聞
0:00 / 0:00

大陳都更一單元遠雄得標 民代要求周邊交通超前部署

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
大陳更新單元1完工後建築示意圖。圖／新北住都中心提供
大陳更新單元1完工後建築示意圖。圖／新北住都中心提供

新北住都中心擔任永和大陳都更實施的「永和大陳地區更新單元1公開徵求出資人招商案」，昨日由遠雄建設獲得最優申請人資格，完成大陳地區都更最後一塊拼圖，投資金額約200億元，預計第二季完成簽約，議員金瑞龍表示周邊道路巷弄不大，市府應做好交通規畫因應未來大量居民通行。

新北住都中心執行長錢奕綱表示，單元1基地面積為7個單元中規模最大，超過300戶及近500位的相關權利人，歷經一甲子的歲月，增改建情形嚴重、產權複雜且環境窳陋，亟需透過更新改善環境品質，本次招商成功可望翻轉城市風貌，打造嶄新的大陳社區。未來單元1預計興建3棟地上39層、地下6層建築物，並規劃幼兒園、公托中心及社會住宅等公益性設施，強化地區生活機能。

金瑞龍表示，目前該區都更主要採取公辦都更，都更規劃中應充分考量公共設施與交通問題。他認為新北府進行大型建案開發時，必須重視未來交通狀況與居民疑慮。

「無論是社會住宅還是公辦都更，量體較大，新住戶有停車位，但附近沒有訪客停車位，勢必影響周邊交通。」金瑞龍指出，當地路邊停車空間本就有限，而區段徵收後的新規劃道路普遍狹窄，多為6至8米寬，導致停車不便。大片住宅區的規劃若未納入足夠停車空間，將對居民生活造成困擾。

他強調，未來在規劃大規模建案時，應同步考量周邊停車設施與交通配套措施，以減少對現有居民的影響。政府應該超前部署，為未來10年的發展做出完整規劃，確保市民居住品質。

新北住都中心表示，大陳更新單元1、3、4透過在地設置駐點工作站，前期溝通整合建立住戶共識，再引進民間專業技術投資，如今大陳全數單元皆招商成功，未來將持續推動都市更新

大陳單元1為大陳地區7個單元內基地達4700多坪，昨經評選由遠雄建設獲最優申請人。圖／新北住都中心提供
大陳單元1為大陳地區7個單元內基地達4700多坪，昨經評選由遠雄建設獲最優申請人。圖／新北住都中心提供

公辦都更 都市更新

延伸閱讀

大陳更新單元1招商成功！遠雄建設引領200億重建計畫

新北春紛節22日大都會公園登場 4大展區毛小孩也可同歡

霧鎖金門海空紓運 班機登記候補序號3/4續用

宮廟人員互嗆約殯儀館談判 新北少年以1敵4慘遭圍毆

相關新聞

七都20大房價跌幅區曝 四大台積電超漲區成重災區

吉家網公布2024Q4房價，六都平均跌幅1%，北二都抗跌，南二都領跌，台南單季下跌4.3%，高雄下跌5.5%，台南與高雄...

友嘉攜手新漢首度亮相「綠色工具機 AIoT 智能解決方案」

全球前三大工具機集團友嘉集團4日宣布，與工業電腦大廠新漢集團（8234）共同發表「綠色工具機AIoT智能解決方案」，並於...

2024全台女性地主達151.3萬人新高 這都女地主最多

據內政部地政司統計，2024年全國獨立擁有私有土地所有權的女性地主，共達151.3萬人，創五年來新高。

大魯閣股東會紀念品再加碼！提高至4000元 最後買進日是這天

每年股東會紀念品最受期待的大魯閣（1432）今年再度加碼，回饋股東力度創新高，一股就能領取價值4,000元回饋。大魯閣今...

大魯閣股東會紀念品價值4000元 再抽美國MLB觀賽之旅

連續多年推出超值股東會紀念品的大魯閣今年再加碼，今宣布透過官方APP「大魯閣Plus」提供股東超值回饋，包含800元消費...

房市風向要變天了？2025年1月房市數據揭隱憂

據內政部最新統計數據顯示，2025年1月住宅建照核發量為1萬2,499棟，住宅使照核發量則為1萬2,028棟，雖然數據顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。