快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

聽新聞
0:00 / 0:00

陶朱隱園每坪300萬開賣 中工：符合資格來客增四倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
陶朱隱園／業者提供
陶朱隱園／業者提供

中華工程（2515）表示，近年來在房地產開發領域有多項重要進展，目前在手三大案：陶朱隱園、中工雲宇宙AI園區以及鳴森大苑均於今年積極展開銷售。

其中陶朱隱園部分，目前已以市場行情積極銷售，低樓層每坪300萬元起，以一戶300坪計，一戶約9億，公司仍對來客進行資格審核，必須是工商界入士，有一定社經地位，年前符合資格客戶預約參訪一周約二到三組，近來較年前明顯增加三到四倍，大廳內裝預計於第三季完工。

中工雲宇宙AI園區位於新北市土城工業園區，總樓地板面積逾10萬坪，設計採用SC鋼骨結構搭配BRB制震系統，並打造8,400坪生態景觀園區，綠覆率高達78%，屋頂有40%面積規劃太陽能發電，提供多項智慧化設施，預計2026年第三季完工。

由於全球供應鏈重組加速，涵蓋AI和電動車等領域，推動台灣半導體業國際需求增長，進一步推動廠辦需求，今年1月成交創下每坪56萬元(3樓300坪+ B3 6車位，每個車位250萬)。

鳴森大苑（碧硯閣 & 鳴森苑二案合稱）位於北市松山區民生社區，為海砂屋都更案，基地面積分別約為1,500坪和3,000坪。「碧硯閣」預計於今年第三季取得使照。「鳴森苑」由李祖原聯合建築師事務所操刀設計，挑高3.45米的居住空間，吸引高端與海外客層注目。

中工表示，近期在政策因素下成交數量減少，但台灣房市仍有多項樂觀因素。AI產業的蓬勃發展，特別是在半導體和科技領域，將持續吸引國際企業與人才，進而推動相關地區的房地產需求。民眾剛性需求仍然存在，尤其在雙北區域，對房地產的需求仍然強勁，預計2025年台灣房市將呈現價平量減的狀況。

陶朱隱園實品屋／業者提供
陶朱隱園實品屋／業者提供

AI 房地產

延伸閱讀

紀錄片「黑潮」建構台灣建築！房子像人會老：精神永在

台灣國際蘭展3月8日登場 有免費接駁還加開無障礙專車

228連假遊新北淡水 草坡繽紛風風節地景季節限定

228連假賞櫻去 彰化芬園花卉園區萬櫻齊放美不勝收

相關新聞

七都20大房價跌幅區曝 四大台積電超漲區成重災區

吉家網公布2024Q4房價，六都平均跌幅1%，北二都抗跌，南二都領跌，台南單季下跌4.3%，高雄下跌5.5%，台南與高雄...

友嘉攜手新漢首度亮相「綠色工具機 AIoT 智能解決方案」

全球前三大工具機集團友嘉集團4日宣布，與工業電腦大廠新漢集團（8234）共同發表「綠色工具機AIoT智能解決方案」，並於...

2024全台女性地主達151.3萬人新高 這都女地主最多

據內政部地政司統計，2024年全國獨立擁有私有土地所有權的女性地主，共達151.3萬人，創五年來新高。

大魯閣股東會紀念品再加碼！提高至4000元 最後買進日是這天

每年股東會紀念品最受期待的大魯閣（1432）今年再度加碼，回饋股東力度創新高，一股就能領取價值4,000元回饋。大魯閣今...

大魯閣股東會紀念品價值4000元 再抽美國MLB觀賽之旅

連續多年推出超值股東會紀念品的大魯閣今年再加碼，今宣布透過官方APP「大魯閣Plus」提供股東超值回饋，包含800元消費...

房市風向要變天了？2025年1月房市數據揭隱憂

據內政部最新統計數據顯示，2025年1月住宅建照核發量為1萬2,499棟，住宅使照核發量則為1萬2,028棟，雖然數據顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。