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陶朱隱園每坪300萬開賣 中工：符合資格來客增四倍
中華工程（2515）表示，近年來在房地產開發領域有多項重要進展，目前在手三大案：陶朱隱園、中工雲宇宙AI園區以及鳴森大苑均於今年積極展開銷售。
其中陶朱隱園部分，目前已以市場行情積極銷售，低樓層每坪300萬元起，以一戶300坪計，一戶約9億，公司仍對來客進行資格審核，必須是工商界入士，有一定社經地位，年前符合資格客戶預約參訪一周約二到三組，近來較年前明顯增加三到四倍，大廳內裝預計於第三季完工。
中工雲宇宙AI園區位於新北市土城工業園區，總樓地板面積逾10萬坪，設計採用SC鋼骨結構搭配BRB制震系統，並打造8,400坪生態景觀園區，綠覆率高達78%，屋頂有40%面積規劃太陽能發電，提供多項智慧化設施，預計2026年第三季完工。
由於全球供應鏈重組加速，涵蓋AI和電動車等領域，推動台灣半導體業國際需求增長，進一步推動廠辦需求，今年1月成交創下每坪56萬元(3樓300坪+ B3 6車位，每個車位250萬)。
鳴森大苑（碧硯閣 & 鳴森苑二案合稱）位於北市松山區民生社區，為海砂屋都更案，基地面積分別約為1,500坪和3,000坪。「碧硯閣」預計於今年第三季取得使照。「鳴森苑」由李祖原聯合建築師事務所操刀設計，挑高3.45米的居住空間，吸引高端與海外客層注目。
中工表示，近期在政策因素下成交數量減少，但台灣房市仍有多項樂觀因素。AI產業的蓬勃發展，特別是在半導體和科技領域，將持續吸引國際企業與人才，進而推動相關地區的房地產需求。民眾剛性需求仍然存在，尤其在雙北區域，對房地產的需求仍然強勁，預計2025年台灣房市將呈現價平量減的狀況。
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