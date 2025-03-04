大陳更新單元1招商成功！遠雄建設引領200億重建計畫

永和大陳地區更新單元1公開徵求出資人招商案3日完成綜合評選，最終由遠雄建設獲得最優申請人資格，成功招商，預計總投資金額高達200億元。新北住都中心執行長錢奕綱表示，該項目將成為永和大陳地區都市更新的最後一塊拼圖，計畫於第二季完成簽約，為大陳居民迎接嶄新家園鋪路。

錢奕綱指出，單元1是七個更新單元中面積最大的一個，基地面積超過4,700坪，涉及超過300戶、近500位居民，這片區域歷經一甲子的歲月，建築老舊且產權複雜，環境狀況堪憂，必須儘速進行更新來改善居住品質，此次招商成功，將帶來大陳社區的全面翻新，並為當地居民打造一個更宜居的環境。

錢奕綱透露，單元1計畫未來將規劃建設3棟地上39層、地下6層的大型建築，並將設置幼兒園、公托中心及社會住宅等公益設施，強化周邊生活機能，提升地區的整體環境與城市美學。

錢奕綱憶述，新北住都中心從2021年成立以來，致力於推動大陳地區的都市更新計畫，涵蓋單元1、3、4等多個區域，透過設置在地工作站，中心同仁與當地居民積極溝通、建立共識，並引進專業投資者，促成了此次招商成功。

錢奕綱強調，這一切離不開居民、在地民意代表及市政府的高度支持，未來，新北住都中心將持續推動更多都市更新計畫，讓新北市的城市面貌更加美好。