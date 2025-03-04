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京站攜手西門子簽署節能專案合作 每年可省約100萬度電

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
京站攜手西門子簽署節能專案合作，預估每年可省約100萬度電。京站/提供
京站攜手西門子簽署節能專案合作，預估每年可省約100萬度電。京站/提供

京站與西門子股份有限公於3日簽署「京站台北店系統節能專案補助案」，合作專案將採取兩階段執行，京站台北店將以智慧化能源管理與冰機房節能改善為核心並參與經濟部商業服務業節能補助專案輔導，採用西門子先進的能源管理技術，預計每年可節省約100萬度電，相當於每年減少約495公噸碳排放量，等於年減1.3座大安森林公園碳吸附量。

京站近年來積極推動ESG永續發展，並於2024-2025年制定完整的節能策略。此次合作專案主要涵蓋兩大階段，第一階段（2024年5月至11月）空調設備智慧管理，透過西門子智慧能源管理系統，優化空調設備能效。第二階段（2024年8月至2025年8月）空調機房節能改善，空調冰水與冷卻水設備汰換高效能泵浦及增設變頻器。

京站本次攜手西門子，不僅是為了提升京站台北店的營運效率與成本優化，更展現京站對於永續發展的長期承諾。希望藉由數位技術與能源管理的整合，打造兼具舒適性與低碳排放的購物環境。

延續2024年的永續成果，京站表示，將在節能減碳方面持續深耕。去年，每週一晚間8:30的關燈行動不僅獲得顧客熱烈響應，更帶動社群互動，創造永續議題討論。此外，與台電電幻1號所合作的各式永續策展，以及攜手TAAZE讀冊生活推動的二手書計畫，都將環保理念轉化為具體行動。

2025年，京站表示，將持續擴大永續影響力，除了將透過「綠永續無袋日」特企，3月12日起，與更多消費者一同實踐「不拿紙袋，地球更可愛」的環保願景，鼓勵消費者自備環保袋，並也規劃在6月推出京站獨家環保袋，目標在2025年度將紙袋使用量降低10%。同時也以「GO GREEN」為核心，串連節電、減塑、循環經濟等多元面向，打造全方位的永續綠百貨。

環保 西門子

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