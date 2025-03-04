女地主暴增全台破150萬人 專家曝「這觀念改變了」

女力崛起！根據內政部地政司統計，2024年全台不含共有，獨立擁有私有土地所有權的女性地主，共達151.3萬人，較5年前大增3.6萬人，全台及六都女力當自強，女性地主佔比均同步攀升

觀察六都，女地主以中南部較多，台中及台南市女地主均超過20萬人，其中台中市女地主達21.4萬人，位居六都榜首。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然全台約六成地主仍以男性為主，但以2024年男女每人每月經常性薪資年增幅度，僅差異0.17個百分點，顯示隨著女性在就業、經濟實力及繼承權等方面的提升，不僅帶動女性地主比例逐步攀升，更展現出女性在不動產市場中的影響力與資產實力。

此外，過去受傳統觀念影響，「家產傳子不傳女」的習俗較為普遍，但近年來平權意識興起，女性獲得繼承或贈與不動產大幅提升，進而縮小男女持有不動產的比例差距，尤其是中南部更為明顯。

另外，有不少愛妻人士展現愛意，將不動產登記於配偶名下，或是長輩買土地直接登記在子女名下，未來不需要再透過贈與或繼承的方式轉移，進而減少遺產稅或贈與稅的負擔，也是女性土地所有權人增加因素之一。

換算全台女地主平均每人持有土地，約有392坪，相比五年前增加約3.6坪，六都當中，又以新北市女地主持有土地面積最大，平均每人約有375坪，其次為台南市的293坪，而最迷你的是台北市，女地主平均持有土地面積約141坪。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，新北市為台北衛星城市，如板橋、中永和、新莊等區擁有較高的土地開發價值，且地價相比北市親民，相對可持有的土地規模也更大。