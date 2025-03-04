房價下修何時可進場？專家：自住免等、預售這樣買
根據吉家網統計，房價已在去年第四季反轉，南二都領跌，台南一季下跌4.3%，高雄下跌5.6%，六都房價平均跌幅1%。2025房市下修後，什麼時候是最佳進場時機？
房市趨勢專家李同榮表示，在房市下修階段，應依預售或成屋，以及投資或自住，分別進行考量，選擇適當時機與區域進場。
首先在預售屋方面，如果是打算投資，那麼在下跌趨勢，預售投資宜放緩，等待價格明顯下跌，大約約15%才能危機入市。
如果是預售屋置產或自住者應注意四大原則：
第一，安全第一。第二，要注重建商品牌信譽，以免爛尾蓋不成。第三，要注意建物品質。第四，應選擇價格合理物件，不貪便宜。
成屋部分，如果著眼投資，有兩區可選，一是短線抗跌區，優先考慮雙北與桃園，進可攻退可守。
二是長線獲利區，中南部科技廊帶與新興軌道經濟，雖然這些區域會率先調降價格，但長線仍可為。
如果想買成屋置產或自住換屋者，建議不用觀望，第一季積極看屋，第二季積極選擇，第三季擇優而入。
李同榮表示，不少人關心央行三月理事會議會不會有第八波打房，就他來看，房市已降溫，央行不大可能會祭出第八波打房，也沒有必要性。至於房市329檔期會不會回春？他認為房市降溫，329檔期也將不如預期樂觀，除非是特殊個案與區域，否則329不大可能會有好成績，雙北表現會優於其他都會。
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