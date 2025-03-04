房價下修何時可進場？專家：自住免等、預售這樣買

根據吉家網統計，房價已在去年第四季反轉，南二都領跌，台南一季下跌4.3%，高雄下跌5.6%，六都房價平均跌幅1%。2025房市下修後，什麼時候是最佳進場時機？

房市趨勢專家李同榮表示，在房市下修階段，應依預售或成屋，以及投資或自住，分別進行考量，選擇適當時機與區域進場。

首先在預售屋方面，如果是打算投資，那麼在下跌趨勢，預售投資宜放緩，等待價格明顯下跌，大約約15%才能危機入市。

如果是預售屋置產或自住者應注意四大原則：

第一，安全第一。第二，要注重建商品牌信譽，以免爛尾蓋不成。第三，要注意建物品質。第四，應選擇價格合理物件，不貪便宜。

成屋部分，如果著眼投資，有兩區可選，一是短線抗跌區，優先考慮雙北與桃園，進可攻退可守。

二是長線獲利區，中南部科技廊帶與新興軌道經濟，雖然這些區域會率先調降價格，但長線仍可為。

如果想買成屋置產或自住換屋者，建議不用觀望，第一季積極看屋，第二季積極選擇，第三季擇優而入。