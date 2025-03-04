七都20大房價跌幅區曝 四大台積電超漲區成重災區

吉家網公布2024Q4房價，六都平均跌幅1%，北二都抗跌，南二都領跌，台南單季下跌4.3%，高雄下跌5.5%，台南與高雄各大行政區房價幾乎全軍覆沒，六都各行政區都過半翻紅，空方氣勢轉強。

房市趨勢專家李同榮表示，2024Q4房市表現價量俱疲，已明顯確立七年多頭就此結束，2025年房市將進入下修階段，南二都扮演領跌角色，各區表現強弱分明，全年價格平均下修8%到10%，交易量下探30萬戶。

吉家網企研處長莊文樹指出，2024下半年房市由南二都因超漲幅度較多，因而率先領跌，蔓延至中台灣與北台灣各都，其中，台北市小漲1.95%，新北市抗跌微漲0.45%，台中市小跌0.95%，桃竹跌3.54%，台南市跌4.32%，高雄市跌5.54%。

吉家網董事長李同榮分析，六都20大跌幅區中，前四大跌幅行政區都與台積電（2330）核心外溢地區有關，包括台中沙鹿、台南新化、高雄岡山、新竹竹北，季跌幅都超過一成，顯見台積電外溢效應超漲區房價率先下修，台積宅也失靈。不過中南部與高科技進駐核心區塊，長線仍具發展潛力。