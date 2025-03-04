烏國重建 台廠機會來了

外貿協會、機械公會共同主辦的台北國際工具機展昨（3）日登場，貿協董事長黃志芳表示，今年全球有90個國家、4,000多位買主預登參與，尤其烏克蘭有重建大商機，是台灣工具機、非紅供應鏈的機會。

黃志芳指出，國際地緣政治對台灣機械業者來說，是一個很好的商機，製造業重新整合的新需求與在地化需求，就會不斷的出現，尤其美國總統川普提出「重建美國製造業」政策，工具機將成為關鍵需求，特別是台灣具有「非紅供應鏈」的優勢。

針對俄烏停戰後，烏克蘭有重建商機，黃志芳說，貿協在烏克蘭首都基輔設有台貿中心，積極協助烏克蘭業者與台灣企業對接，過去已成功媒合烏克蘭業者及國營單位，來台進行電力、通訊、無人機等設備採購洽談，為台灣工具機產業開拓新市場。