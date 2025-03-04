快訊

大雷雨來了 今起降溫、周四冷氣團急凍3天探8度低溫

台積電投資美國 川普：台灣若出事 美國會有影響力

陽光行動／海廢害命 海龜悲歌何時休

聽新聞
0:00 / 0:00

烏國重建 台廠機會來了

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

外貿協會、機械公會共同主辦的台北國際工具機展昨（3）日登場，貿協董事長黃志芳表示，今年全球有90個國家、4,000多位買主預登參與，尤其烏克蘭有重建大商機，是台灣工具機、非紅供應鏈的機會。

黃志芳指出，國際地緣政治對台灣機械業者來說，是一個很好的商機，製造業重新整合的新需求與在地化需求，就會不斷的出現，尤其美國總統川普提出「重建美國製造業」政策，工具機將成為關鍵需求，特別是台灣具有「非紅供應鏈」的優勢。

針對俄烏停戰後，烏克蘭有重建商機，黃志芳說，貿協在烏克蘭首都基輔設有台貿中心，積極協助烏克蘭業者與台灣企業對接，過去已成功媒合烏克蘭業者及國營單位，來台進行電力、通訊、無人機等設備採購洽談，為台灣工具機產業開拓新市場。

工具機 烏克蘭 黃志芳

延伸閱讀

與俄烏有關？川普預告明晚將宣布大事

程泰：川普若課徵關稅逾20% 下半年啟動美國製造

總統：工具機機械業越冷越開花 政府助企業行銷全球

英法擬主導終止俄烏戰爭

相關新聞

工具機展 AI機器人商機火…上銀、和大等獲大廠詢單

機器人商機要來了，國際大廠來台找供應商！台北國際工具機展昨（3）日登場，今年首度將「AI與機器人」列為展覽核心主軸；包括...

迴轉壽司爆展店大戰

台日迴轉壽司大戰白熱化，2025年展店火力全開。本土龍頭爭鮮持續擴張，預計今年總店數將突破300家。日系品牌藏壽司、壽司...

總統看工具機產業…愈冷愈開花

第30屆台北國際工具機展昨（3）日登場，賴總統致詞時表示，近幾年工具機和機械業受到疫情、地緣政治變化等諸多挑戰，但今年展...

烏國重建 台廠機會來了

外貿協會、機械公會共同主辦的台北國際工具機展昨（3）日登場，貿協董事長黃志芳表示，今年全球有90個國家、4,000多位買...

車市2月回暖 三個關鍵…推升掛牌數逾2.7萬輛

三大關鍵加持，2月車市優於預期。業內指出，首先1月農曆春節假期工作天數減少，部分需求遞延至2月；其次、多家國產品牌延續購...

從寓言學管理／六頂思考帽 啟發多元思維

話說，一青年到綠洲，碰到一位老者，問道：「這裡如何？」老人反問：「你家鄉如何？」青年：「糟透了。」老人說：「那你快走，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。