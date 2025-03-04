車市2月回暖 三個關鍵…推升掛牌數逾2.7萬輛

三大關鍵加持，2月車市優於預期。業內指出，首先1月農曆春節假期工作天數減少，部分需求遞延至2月；其次、多家國產品牌延續購車優惠下，衝高國產車掛牌動能；另外，進口、豪華車大量到港，同步推升2月掛牌量能。

車市2月總市場登錄27,515輛，年增4.8%，為近20年來、即2005年以來的同期次高紀錄，僅次於2023年。不過，今年前二月的累積掛牌62,579輛，仍較去年同期衰退12%，主因元月量能較往年都疲軟，不過2月已有起色。

特別的是，豪華車登錄7,303輛，年增達41%，總市場占比26.5%；前二月交車數為17,096輛，占比27.3%。若看整體進口車則占整體車市過半，豪華車款包括LEXUS、雙B、保時捷等均全年較去年大幅成長。業內人士指出，在整體景氣看法保守下，豪華車客層相對穩定，今年需求也更強勁。

龍頭車廠和泰車指出，展望3月，於各項指標顯示整體經濟持平及車市需求穩定下，預估全月總市場為36,000輛，年減13%。較去年同期偏低主因為去年3月進口車大量到港，包括LEXUS Tesla Benz，基期較高所致。

2月各品牌中，和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於2月合計登錄10,387台，為歷史同期次高，最高為2023年10,888台，市占率達37.8%。前十大品牌中，僅現代汽車較去年同期衰退34.2%，其餘全面成長。

據了解，各大車廠元月時對今年的車市氛圍看法相當保守，多家車廠對全年銷售看法甚至趨於悲觀，不過，從2月買氣回升情況看來，今年45萬輛預估應能順利達陣，不排除有上修機會。