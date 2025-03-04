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總統看工具機產業…愈冷愈開花

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導

第30屆台北國際工具機展昨（3）日登場，賴總統致詞時表示，近幾年工具機和機械業受到疫情、地緣政治變化等諸多挑戰，但今年展覽盛況空前，可見產業「愈冷愈開花」，政府會透過投資抵減、設備或專案補助等，協助企業行銷全世界。

賴清德提到，下一世代是全面智慧化、無人化時代，機械及工具機業一定要轉型，包含無人機、智慧製造、電動車、航太，以及半導體、軍工產業、安控產業、低軌衛星、機器人等領域，都需要機械與工具機業共襄盛舉，台灣經濟產業才有辦法更上層樓。

此外，賴清德也建議業界應善用台灣資金，「金融業、保險業資金那麼多，要大膽、有計畫進行國際投資，和外國企業合作壯大台灣公司，如此才能立足台灣、布局全球、行銷全世界。」

由外貿協會與台灣機械公會共同主辦的台北國際工具機展昨天開幕，此次展覽聚焦AI與機器人、智慧製造及節能永續，吸引超過1,030家廠商、使用6,110個攤位參展。

今年展覽匯聚上中下游產業鏈，包括友嘉集團、東台（4526）集團、程泰（1583）集團、和大集團、永進機械、台中精機、慶鴻機電、百德機械、三鋒機器、上銀（2049）集團、油機工業、台達電（2308）等指標大廠精銳盡出。

台灣機械公會理事長莊大立表示，川普居間協調俄烏停戰雖然破局，但他認為停火是遲早的事。隨著川普政策明朗、加上美國製造業回流、台北工具機展助攻，今年機械與工具機產業景氣可望回升。

對於川普課徵對等關稅政策，程泰集團董事長楊德華說，台灣遲早會被列入，一旦課徵關稅增到20%以上，最快下半年就會啟動美國投資設廠。

川普 工具機

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