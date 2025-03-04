工具機展 AI機器人商機火…上銀、和大等獲大廠詢單

機器人商機要來了，國際大廠來台找供應商！台北國際工具機展昨（3）日登場，今年首度將「AI與機器人」列為展覽核心主軸；包括上銀（2049）、和大（1536）、高鋒（4510）、新代、直得（1597）、宇隆（2233）等機器人關鍵零組件大廠，已獲得國際大廠詢單並啟動合作計畫。

事實上，不少台廠都已陸續搶進特斯拉、輝達、亞馬遜等全球機器人關鍵供應商第一線，其中，以和大與上銀的呼聲最高。業內透露，特斯拉的進度最快且與台廠合作最緊密，有望複製當年特斯拉電動車推升台廠供應鏈的成長模式。

今年台北國際工具機展不僅聚焦AI機器人，更以深具未來性的議題與完整展示內容，吸引來自全球的參展廠商與買家，預期將帶動機器人相關供應鏈發光。

和大與盟立合資成立的盟英，今年展出諧波減速機、關節模組、人形機器人關鍵組件等產品。和大強調，集團在人形機器人方面「絕不會缺席」，後續還有秘密武器，並透露目前盟英已接獲不少國際大廠洽詢，此次展覽洽詢度同樣熱絡，預期很快就會有初步成果。

上銀指出，昨天上午美國在台協會（AIT）就帶領美國廠商來攤位參觀，下午英國機器人相關廠商也來詢問，顯見這次工具機展有關機器人議題的詢問度很高；尤其近一年來人形機器人很夯，台灣上下游供應鏈完整，成為各大廠商來台洽單的首選。上銀此次在工具機展中，展出諧波減速機、滾珠螺桿、軸承、無框力矩馬達、直流馬達驅動器、編碼器等，已廣泛應用於AI機器人的傳動系統，包括救援用的機器狗、農場機器人、醫療機器人、晶圓機器人等各類專業機器人。

宇隆展示自有品牌TUF ONE行星減速機，也受高度矚目，宇隆並規劃今年第3季前進歐洲參展，搶攻人形機器人諧波減速機市場。

今年中將掛牌上市的新代科技，此次也推出AI機器人自動整合方案，採用輕量化、模組化設計，並結合3D AI視覺辨識，輕鬆應對加工需求，還可透過中控平台與數位孿生技術，實現機台即時監控。

直得表示，公司積極發展微型六軸機器手臂、協作機器人等，現正與組裝廠、實驗室洽談合作中。