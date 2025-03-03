僑光科大校園徵才登場 矽品、程泰等75家企業參與
2025年首場大學校園徵才博覽會3日在台中僑光科技大學隆重揭幕，集結矽品精密、程泰機械（1583）、友達光電（2409）、家登精密（3680）、台中銀行、群益金鼎證券、神腦國際、王品集團、瓦城泰統集團、雲品酒店等75家知名企業參與，共釋出近4,000個就業及實習職缺，
現場不僅設攤徵才，更舉辦企業說明會，幫助學生掌握產業趨勢，搶占職場先機，邁向理想職涯。
此外，僑光科大不僅為應屆畢業生提供就業媒合機會，更同步舉辦「第12屆實習博覽會」，鼓勵在校生參與大四校外實習課程。企業推出優渥實習計畫，實習薪資中位數突破3萬元，讓學生提前進入職場，達成 「實習接軌就業」的目標，為未來職涯奠定堅實基礎。
這次徵才活動，響應勞動部勞動力發展署「大專青年預聘計畫」，特別設置符合國家重點產業發展的企業與職缺專區，協助解決關鍵產業的人才缺口。
參與計畫的企業包括程泰機械、橋椿金屬、健椿工業、台中精機廠、網銀國際、大雅廚房器具、永湖複合材料、全懋精機、源豐精密科技、金豐機器工業及群健有線電視等。學生透過此計畫參與實習並成功留任，即可額外獲得1萬元獎勵金，為職涯發展增添助力。
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