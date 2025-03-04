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迴轉壽司爆展店大戰

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

台日迴轉壽司大戰白熱化，2025年展店火力全開。本土龍頭爭鮮持續擴張，預計今年總店數將突破300家。日系品牌藏壽司、壽司郎也加速搶市，亞洲藏壽司計畫新增五至十家門市，總數挑戰72家；壽司郎預計開出八家新店，擴大至56家。

爭鮮餐飲集團執行長劉桂照昨（3）日表示，2024年全球門市總營收達220億元，年增10%，其中台灣市場占比47%，約106億元，今年隨著全球持續展店，目標營收成長9%。同時計畫台灣今年店數將淨增加12店，在台家數將突破300家。

日系迴轉壽司品牌藏壽司與壽司郎也不遑多讓，今年持續在台展店；目前亞洲藏壽司全台有59家門市，上海三家門市，共計62家，今年預計在台開出五至十家新店，規模有機會來到72家。

壽司郎進軍台灣進入第七年，上月底開出新北板橋新埔店，是台灣第50家店。壽司郎今年以來陸續在新北市開出二家店，接下來還有六家要在北、中、南陸續開出，整體店數規模將來到56家。

營收 藏壽司

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