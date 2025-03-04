從寓言學管理／六頂思考帽 啟發多元思維

話說，一青年到綠洲，碰到一位老者，問道：「這裡如何？」老人反問：「你家鄉如何？」青年：「糟透了。」老人說：「那你快走，這裡同你家鄉一樣糟。」另個青年問同樣問題，老者也反問，青年說：「我家鄉很好。」老人：「這裡也同樣好。」旁人疑惑，老者說：「你尋找什麼？就會找到什麼。」

故事中，綠洲比喻職場，充滿機會和挑戰。以欣賞角度，能看到眾多優點；持批評態度，將發現無數缺點。在績效管理場域，部屬的思維角度至關重要，並影響行為和績效表現。

故行為目標管理，不僅須給予明確的行為方向，更須引導思維，以克服障礙，進而發揮期望的行動力。

以下四點為建議的引導方向：

一、拓展多元視野：協助部屬抱持開放態度與拓展思考模式，使更全面地看待事物，接受不同觀點，思維更富廣度。

二、世界不是非黑即白：引導意識到事情並非好或壞、黑或白，使更客觀面對問題，不受極端思維左右，更趨中庸與客觀。

三、塑造多元環境：引入各種特質人才，建立開放溝通氛圍，使成員習於思考不同觀點，並將習慣融入工作中。

四、創造新思維體驗：引領涉足新領域，以擴展思考邊界。新體驗可讓他們更易接受不同思維，也增加改變行動方向的勇氣。

具體作法上，由於思維是行動的源頭，而使用不同的思考方式，如同換上不同色調的濾鏡，而呈現截然不同的世界觀。故建議運用愛德華．狄波諾（Edward de Bono）提出的「六頂思考帽」，鍛鍊部屬的多元思維力。

一、黑帽：謹慎、負面。首位青年的黑色濾鏡下，世界是悲觀與危險的。黑帽力量在於提醒危機、防範風險。然而，過度批判將扼殺創新，阻礙行動。

二、黃帽：積極、正面。第二位青年戴上黃色濾鏡，看到樂觀與希望。能鼓勵克服挑戰，保持前行勇氣。但過度樂觀易致脫離現實，難以落地。

三、白帽：中立、客觀。白色濾鏡關注事實與數據，做為判斷的依據。可引導負向或正向思維青年，提供家鄉優缺點事項，作為論證依據。

四、紅帽：直覺、情感。紅濾鏡著重情緒與感覺，傾向直覺思考。可邀請正負思維者，分享時的感受與背後的故事，避免主觀判斷，加深同理。

五、綠帽：創意、巧思。綠色濾鏡聚焦創造性思路，探索新觀念與創見。可請負向青年提防範備案，請正向者列落實方案，讓計畫更豐富完整。

六、藍帽：統整、控制。藍色濾鏡呈現的，是控制與收斂過程，要求綜觀全局，提出整合摘要。適度收斂，能避免過度發散，能促進思考效率。

透過引導，可讓部屬思維具靈活性和創造力。這是達成績效目標的重要利器，也有助於打破僵化的觀念框架，促使組織持續進步。

回至故事中，年輕人意指思維濾鏡，而老者象徵對應行動。面對職場綠洲，負向濾鏡看見缺點，選擇離去；正向濾鏡看見優點，選擇停留。

濾鏡代表看待世界的方式，受成長背景、經驗和人格特質影響。相同情境，不同的濾鏡，形塑了不同思維，也決定了行動方向和力度。

領導者應知黑濾鏡的謹慎和黃濾鏡的樂觀同等重要。透過啟發其他觀點，引領團隊發展多元思維，啟動全面行動力。面對職場綠洲的挑戰，能創造更多成功機會。