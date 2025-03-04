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商業興觀點／品牌+創新 開拓市場

經濟日報／ 蔡金坤（商研院經營模式創新研究所研究員）

品牌與創新是現代企業成功的兩大基石。品牌是企業的形象與聲譽，不僅是一個名稱或標誌，更是企業與消費者之間的信任聯繫，成功的品牌將能夠建立強大的客戶忠誠度。創新是驅動品牌向前的引擎，在數位化浪潮下，注入新的技術、產品與商業模式，滿足消費者不斷變化的需求，開拓新的市場機會，才能提升競爭優勢並持續成長。

智慧掃地機器人是一種結合人工智慧與物聯網技術的家用清潔設備，旨在提升清潔效率與用戶便利性。透過內建的感測器和導航系統，它能夠自動偵測房間布局，規劃最佳清掃路徑，並避開家具或障礙物。

此外，智慧掃地機器人還可透過手機應用程式遠端控制，設定清潔時間及聲控或自動啟動功能，為現代家庭提供更智能化與高效的清潔解決方案。

未來隨著AI電腦自動辨識影像與高速連網技術導入，智慧掃地機器人功能朝多元化發展，操控便利性也大幅提升，甚至與智慧家居系統整合並串聯多元居家裝置，如偵測居家環境、自主清潔、保全系統等，完善智慧家庭自動化生活。

根據IDC資料，2023年全球智慧型掃地機器人市場出貨量為1,852萬台，2024年出貨量為1,963萬台，每台單價約421美元，推估至2028年出貨量將可達2,500萬台，未來五年全球智慧型掃地機器人市場出貨量平均每年將以6%的複合成長率持續成長。

在台灣市場方面，以內政部2024年4月底統計家戶數928萬推估，台灣約有205萬戶有智慧居家清潔設備。以每台單價421美元計算，市場約260億台幣，約占全球12%。

台灣企業憑藉技術創新與製造優勢，不僅在本地市場占有一席之地，更成功打入國際市場。台灣擁有全球第二大掃地機器人研發製造商，是全球最早從事掃地機器人的企業之一。廠商透過消費數據驅動精準研發製造，再透過產業數據資料庫，分析消費者對產品的評價、最想要的功能，並掌握競爭產品售價趨勢。

再者，透過產品規格推薦服務，發掘最熱銷、有利基的產品規格。接著，追蹤產品銷售及使用狀況，領先發掘問題並調整庫存。最終，與消費者建立了高度的品牌知名度及信任關係。

此外，廠商也開始運用數據驅動商業模式創新，發掘更多商機。廠商透過結合市場需求與數據分析，實行精準排程與小批量多樣化生產，滿足客戶需求，並與智慧家居平台合作整合生態系統，將掃地機器人融入整體家居生活系統，提供一站式智慧生活解決方案。

最後，根據不同市場的特定需求，提供差異化功能與設計，提升產品的附加價值。

智慧掃地機器人是一個結合品牌與創新的案例，多元化應用為智慧家庭創造商機，也為市場成長提供強大的動力。

因此，在瞬息萬變的市場環境中，過去單純依賴價格或規模優勢已不足以保證企業持續成長，唯有同時專注於品牌價值的深耕與創新能力的提升，企業才能夠持續引領市場，實現長遠的成功。

機器人 消費

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