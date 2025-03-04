趨勢觀察／台灣大哥大資訊長蔡祈岩 搶 IT 人才 三個關鍵

農曆年後是人才轉職關鍵時刻，2025年校園徵才將開跑，各大企業展開搶人才大作戰，隨著「AI」及「數位轉型」趨勢熱潮持續延燒，IT資訊人才成企業爭搶的當紅炸子雞，而要搶IT資訊人才，薪資不是唯一，IMA中華民國資訊經理人協會理事長暨台灣大哥大（3045）資訊長蔡祈岩觀察，自由的工作地點與時間、學習新知的環境、對標國際企業的福利與創意，是IT及數位人才最嚮往的三個要素。

遠距工作 時間自由

翻開近期科技、金融、電信，甚至傳統產業的企業徵才新聞，AI、資安等關鍵字躍然紙上，而這些都是AI資訊人才的一環，國發會更預估AI產業相關人才缺口高達2.5萬人。

「在這個『事求人』的年代，企業要吸引IT資訊人才，薪資不是唯一條件」，當了一輩子IT人的蔡祈岩深有所感地說。

蔡祈岩從國小就開始寫程式，更多次拿下「最具價值資訊長」等殊榮，他現在擔任台灣大資訊長，除率領IT團隊組成「攻城精英」，讓資訊部門從企業後援跨向產品創新開發單位，而在接任IMA理事長後，期望透過IT雇主品牌獎「IT Matter Awards」，除彰顯產業對於IT人才環境的重視，也透過交流與互動，讓台灣成為全球IT人才的理想工作環境。

企業最愛問，IT人才喜歡什麼樣的工作環境，要怎麼做才能符合這些人才的需求。蔡祈岩指出，首先，IT人最理想的工作模式就是遠距及居家上班，擁有工作地點及時間的自由，IT人就像數位遊牧民族，也適合遠距工作，只要有電腦及網路，在全世界各個角落都可以工作。

舉例來說，有人就是喜歡上午在海邊衝浪，下午到晚上專心工作，或者因為照顧家庭，需要全程居家上班，陪家人外派德國或澳洲，IT人才可以透過遠距工作，不會中斷職涯。

渴望新知 重視福利

此外，蔡祈岩觀察，第二關鍵是IT人喜歡學習新知，透過學習，持續成長，期待工作環境中有許多交流、互動機會，第三就是對標國際企業對於IT人才各種無所不用其極的條件，例如無限自助吧、各種有趣的假期。蔡祈岩分享，根據未公開調查指出，不管是招募新人或者是在職同仁，遠距工作是一個普遍且高優先的選項，遠距工作甚至可以對抗20%的薪資水準。

觀察歷屆最佳IT雇主獎得主提供的工作環境與福利，蔡祈岩分析，Gogolook依年資不同，提供27天至45天有薪的自我實現假，30天身心修養假、綠洲假（每月無理由可享一天下午4點下班），資安服務公司戴夫寇爾也早早就採行周休三日工作制，提升員工的生活自主權與幸福感，而台灣大則實施每月10天遠端工作政策，成立AI 2.0 Lab，提升IT人才價值與競爭力。

蔡祈岩認為，IT人才雖然在台灣工作，但因可以遠距工作的特性，台灣要搶IT人才得要跟全世界競爭，透過業界交流，彼此互相參考學習甚至競賽，雇主的思維也愈來愈開放，過去多數都是網路及軟體企業報名，近年傳統產業包括觀光、海運業等企業也積極加入。

蔡祈岩笑著說，現在企業主也體認到，不提供福利及遠距辦公的彈性，就會搶不贏別的企業。

蔡祈岩認為，IT人才在全世界就是流通的人才，對台灣來說，不管是硬體產業要維持持續性的優勢，軟體業要發展成更強的產業，都需要優秀的IT及軟體人才參與，企業不僅要想辦法將人才留下來、善用之，更要吸引全球人才都到台灣來。