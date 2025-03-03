鉅橡財報／2024年 EPS 1.17元、擬配息1元 配發率85％

鉅橡（8074）於3日公告2024全年營運成果暨董事會重大決議。鉅橡2024全年合併營收12.6億元、營業淨利1.12億元、歸屬於母公司稅後淨利9,494萬元，年增率分別為11％、99％與68％，每股稅後純益（EPS）1.17元，營收獲利皆較2023年揚升。

鉅橡提到，3日董事會亦通過去年度盈餘分配案，將配發現金股利1元，配發率85％；以鉅橡3月3日收盤參考價22.45元計，現金殖利率約4.45％。

展望今年，鉅橡提到，因應AI伺服器與高速傳輸需求暢旺，鉅橡第1季PCB鑽孔製程用的下墊板（載板）訂單需求能見度明朗，而美耐板產品已穩健經營台灣建材市場，將努力擴張市場銷售渠道，以期品牌推向多元的裝修市場，旨在快速打開市場口碑，爭取高端商業及家居空間的訂單機會，鉅橡多元產品布局，以期營運穩健。