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簽下高雄大寮、新北土城兩大案後 愛山林再出手攻下新竹縣合建案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

愛山林（2540）3日公告將在新竹縣進行合建案，惟因爭取開發時間，待合建案整體合建比重、估價完成，以及整體簽約完成後會再另行公告。

愛山林積極開拓土地案源，今年1月初已公告與合作夥伴以總價共同買下36億元買下三裕木業在大寮的廠房和占地達1.94萬坪土地，其中愛山林占三分之一，每坪土地成交價約18.5萬元左右。

另外，愛山林2022年9月公告新北市土城柑林段合建案，也在今年3月正式完成，該案合建開發面積約達4,094.48坪，合建比重為地主55%、建方45%，愛山林在該案預計投入37.02億元。

愛山林建設董事長祝文宇先前表示，「房市大好時代已經過了，轉折開始了，今年起，房市進入新一輪淘汰賽，就是把壞的淘汰掉、好的留下，2025年房市就是個案表現，就是比專業，有競爭力的個案才會賣得好」。

祝文宇先前指出，要從現階段不動產開發市場勝出，資金實力將是勝負關鍵之一，「別人擔心買不到地，但我開發很快，尤其這幾年、過去投入建案的資金回收，資金有一定實力，這就是愛山林跟別人的差別」。

他強調，「愛山林從選地開始就比其他建商有眼光，已經贏在前頭，即使2025年房市不景氣，愛山林也會贏別人，因為我們的房子都是精選過的」。

建案 房市

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