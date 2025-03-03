228假期國旅市場回溫 「這三縣市」住房率達7成

國內旅遊熱潮仍持續延燒，觀光署統計，228三天連假天氣放晴回暖，228當天住房率達70%以上，其中以台北市、南投縣及宜蘭縣最為熱門。

觀光署表示，今年228有3天連假，良好天候帶動國內旅遊熱潮，全國國家風景區遊客人次日均30萬7,880人次，各大觀光遊樂園入園人次日均7萬3,191人次，國家風景區及主題樂園整體遊客人次，較今年春節連假日平均35萬3,196人次，高出7.89%。

其中，台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市等10個縣市前2日平均住房率突破6成，全台前2日平均住房率為51.85%，比連假7天前調查訂房率49.28%多出2.57百分點，比連假14天前調查之訂房率47.15%多出4.70百分點。主因在於民眾已習慣接近假期才安排出遊並訂房，因此，假期實際住房率高於假期前調查之訂房率。

此外，觀光署也提到，228假期間帶動美食文化景點深度探索，如臺南赤崁園區、孔廟文化園區、佛陀紀念館及旗津等，而屏東墾丁舉辦的「南國趴」活動，吸引大批樂迷前往墾丁朝聖，伴隨活動熱度而來的音樂經濟商機，更讓當地旅宿住房率提升，也帶動周邊商業發展。

隨著臺灣觀光品牌的國際影響力提升，以及各地台灣觀光100亮點活動接力開辦，如3月及4月登場高雄市「大港開唱」、「內門宋江陣」等活動，將帶動國內外旅客前往南臺灣，體驗南臺灣獨特多元文化及美食饗宴。

觀光署將持續優化旅遊服務體驗，並串連與地方政府行銷台灣觀光100亮點，推動各大活動「搶客」及包裝在地特色遊程，透過季節旅遊、美食文化、溫泉放鬆等特色玩法，提升臺灣旅遊的吸引力，持續捲動國旅熱潮，同時打造臺灣作為全球旅遊首選目的地，帶給國內外旅客更多元的旅遊新體驗。