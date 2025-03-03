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六都1、2月建物買賣移轉棟數年減25% 房市呈衰退走勢

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
專家表示，六都前兩月建物買賣移轉棟數普遍年減17%~33.6%，已開始反應政策後影響之市場交易量衰退。本報資料照片
專家表示，六都前兩月建物買賣移轉棟數普遍年減17%~33.6%，已開始反應政策後影響之市場交易量衰退。本報資料照片

統計今年1、2月六都建物買賣移轉棟數表現，合計建物買賣移轉棟數2.98萬棟，年減幅度達到25%，專家表示，六都前兩月建物買賣移轉棟數普遍年減17%~33.6%，已開始反應政策後影響之市場交易量衰退，民眾看漲房市心態逐漸理性，買房原因多數回歸自用，預料之後政策不致於再出重手。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，目前房市交易並非個別區域受到影響，而是整體表現都出現衰退走勢。

曾敬德表示，今年1、2月的建物買賣移轉棟數可能反應去年12月左右的交易，當時房市正處於房貸緊縮的狀況，一二手市場都出現交易量縮的市況，因此之後的移轉登記也呈現衰退，預估因去年上半年都是房市旺季，未來幾個月的建物買賣移轉棟數，呈現年減的機率較高。

統計顯示，前兩月的建物買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數2.98萬棟，年減25%，台北市3455棟，年減25%，新北市6448棟，年減31.6%，桃園市5860棟年減17.4%，台中市6449棟年減20.7%，台南市2638棟年減33.6%，高雄市4974棟年減24.6%。

曾敬德指出，由於市場交易量已經明顯量縮，民眾看漲房市的信心也漸趨理性，買房原因多數回歸自用，預料後面政策不致於再出重手，而現在房貸狀況雖仍偏向緊縮，不過房貸申貸撥款的確定度較高，若股市沒有太大波動，則房市可能呈現量縮盤整格局。

房市

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