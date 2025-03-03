連續3個月零營收 三地開發：將加強對推案量及每年結案量規劃與控制
針對去年11月至今年1月連續3個月零營收，三地開發（1438）3日表示，建設業之營運周期較長，興建各房地專案約需要3至7年時間。未來將加強對於推案量及每年結案量規劃與控制，透過案量控管，讓每年度營業收入波動減小，維持一定的水準。
該公司並指出，公司為營建類股，若未於案前詳細規劃各建案之起造及完工時點，可能使得公司財務報表中每年度營業收入波動甚大，亦可能呈現營業收入為零之情況。
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