永和將有39樓超高層大樓！遠雄奪永和大陳單元1都更案 投資額190億元

遠雄（5522）3日報捷，奪下有史上最複雜都更案之稱的「新北永和大陳地區單元1都更案」之最優申請人，這也是遠雄首次參與新北市的公辦都更案，遠雄建設副總經理謝清林表示，該案規劃興建3棟地上39樓的超高層大樓，預計投資金額約190億元。

此外，「單元1」公告由遠雄獲選後，永和大陳地區都更案最後一塊拼圖已經全數完成，其餘單元3、4為皇翔（2545）標下，單元5為茂德機構奪下，單元6、7則是在地建設漢皇集團獲選最優申請人。

大陳社區面積廣達2.6萬坪，自永和中正橋頭起，由於產權複雜，且所有權人分布在全台各地，堪稱史上最難整合的都更案，隨著單元2由勝治機構興建完工，現階段單元3、4為皇翔建設標下，單元5則為茂德機構奪下，單元6、7則是在地建設漢皇集團獲選最優申請人，而單元1是最後一塊基地。

「新北市永和新生地(大陳地區)更新單元1都更案」基地位於保安路以北，永平路以西，環河西路二段以南，保生路以東所圍部分街廓，更新單元範圍包含新北市永和區保生段53地號等200筆土地及保福段852-2地號等3筆土地，共203筆土地，基地面積共約4,611.36坪。

謝清林表示，該案預計規劃興建3棟地上39樓、地下6樓住宅大樓，共約1,500戶，其中遠雄可分回51％，約765戶，分回總銷落在255億元，由於仍有一小部分土地需要整合，因此預計2028年第3季取得建照，另外，該案預計興建規格SRC的超高層大樓，所以工期較長，要經過環評等審查，作業時程較長，預計2034年第1季完工。

至於後續是不是會持續參與公辦都更，謝清林表示，現在雙北地區要找到方正又乾淨的土地，通常要透過公辦都更、都更才有機會，所以都更已經變成公司取得土地開發重要的途徑跟管道，未來還是會持續在新竹以北積極參與都更、公辦都更等多元化開發。

住展雜誌企研室總監暨陳炳辰表示，永和區所屬新北市蛋黃地位，居住機能成熟，地狹人稠，一地難求，且房價上也易漲難跌，還有資產增值效益，房價長期與板橋區一別苗頭，新案相當稀缺，因此未來都更後價值確實有所彰顯。

陳炳辰表示，永和新案的單價不乏已經攀上9字頭，甚至已有個案來到百萬元，而永和大陳案單元1以超高樓層大樓規劃，未來應該會是永和區的最高樓層新大樓，後況開案來到高檔水位機率不低。