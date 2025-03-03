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裕隆集團捐贈新北市消防局創傷救援器材

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕隆集團今完成新北市消防局「創傷救援模型假人」捐贈，為緊急救物挹注量能。裕隆集團提供
裕隆集團今完成新北市消防局「創傷救援模型假人」捐贈，為緊急救物挹注量能。裕隆集團提供

裕隆（2201）集團長期支持消防與防災工作，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮感念新北市消防局的付出，3日於新北分隊舉行捐贈典禮，旗下台元紡織與台文針織一起攜手捐贈，以強化救護人員的訓練資源，提升緊急醫療救護品質。

關懷新店在地救援量能及提升消防員工作品質，以資源挹注及企業參與，倡導安全防災意識、建構社區韌性，近期完成新北市消防局「創傷救援模型假人」捐贈，新北市每年創傷救護量達 24萬件，新店、烏來、深坑、石碇、坪林五區共計2萬727件，其中新店分隊又佔了1萬298件，平均每天30件，為全台灣救護量最高的單位。

裕隆集團指出，為因應高需求、高頻率的案件量，新北市消防局重視救護人員的訓練，及提升應變各種急救情形的能力。此次裕隆集團捐贈「創傷救援假人模型」，擁有仿真創傷傷口、完整呼吸道模型、靜脈注射訓練臂和腿部骨髓注射模組，可以幫助救護人員實際演練止血、傷口包紮、插管、進階呼吸道建立等技能，模擬車禍、墜落、穿刺、公安意外等危難發生時的救護情境。

新北市消防局第四救災救護大隊組長陳世騫表示，創傷救援假人模型是救護人員訓練中不可或缺的工具，救護技術員透過反覆演練，加強應變能力。此次捐贈讓新店分隊進一步精進創傷救護的技能，為市民生命安全提供堅實的保障。

為新店地區救護能量注入新動力，建構社區安全與韌性，及感念新北市消防局長期為在地的付出。

台元紡織公司總經理黃得超指出，裕隆集團長期以來深耕地方、關懷社區，秉持回饋社會的精神，積極投入各類公益事業，此次捐贈不僅是對地方救護工作的具體支持，更是企業社會責任的具體實踐。裕隆集團過去因秉持取之社會，用之社會的信念，著力於災後復原、企業防災及消防員工作環境及權利，希望透過資源挹注及完善防護，強化在地應對風險的能力。

在災後復原方面，裕隆集團2024年為重建地震後災區，於地震發生時即刻啟動集團ESG愛的里程數復原行動力計畫，鏈結在地社福團體，動員集團旗下車隊投入急難救助，攜手幫助因震災無法返工、面臨斷炊的受災家庭。過去發生粉塵爆炸事故導致燒燙傷患眾多時，裕隆集團也設立專戶捐贈，提供燒燙傷患者整合式的醫療與復健照護，幫助傷患及家屬度過難關。

在落實企業防災方面，裕隆集團自2018年導入「企業防災」，持續參與公所及防災社區各項演練、課程，為新店區防救災資源挹注更多量能。2024年新北市消防局第四救災救護大隊即與新店裕隆城合作，針對火災進行搶救演練，促使消防人員熟悉場域、加強商城自衛消防運作，以降低傷亡及災害擴大。

在關懷消防人員工作權益方面，裕隆集團捐助消防署籌設「消防人員醫療照護公益信託基金」，希望彌補現行制度之不足，讓消防人員工作更有保障。近期裕隆日產完成捐贈消防警備車一輛，盼透過設備及資源之完善，為消防員工作環境發聲，守護救命者的生命。今日裕隆集團捐贈「創傷救援模型假人」期望透過企業與公部門的合作，提升消防員的訓練品質及精進應變能力，持續為社區安全與健康貢獻力量。

創傷救援假人模型擁有仿真創傷傷口及完整呼吸道模型等，有助於演練應變不同類型的災難救助。裕隆集團提供
創傷救援假人模型擁有仿真創傷傷口及完整呼吸道模型等，有助於演練應變不同類型的災難救助。裕隆集團提供

消防員 裕隆集團

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