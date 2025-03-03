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泰嘉開發快速竄起、3日九份子新案開工 引起市場注目

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
泰嘉開發快速竄起，3日九份子新案動土，引起市場注目。記者林政鋒攝影
泰嘉開發快速竄起，3日九份子新案動土，引起市場注目。記者林政鋒攝影

泰嘉開發快速竄起，3日九份子新案「國際生態城 NO.10」開工動土，引起市場注目。

泰嘉董事長呂金發表示，2025年是企業升級、品牌突破的一年，台南九份子特區新建案強調「一切飯店級、世界跟我走」為主軸，為建築全面導入奢華飯店級規格，讓公設、居住空間呈現極致質感，服務、管理務求體貼與精準。

3日同時宣示泰嘉新世代躍上檯面，在美國紐約學習建築歸國的第二代呂維哲，對建築美感與實用性多有堅持，同時肩負多項開發專案主導的角色，帶領泰嘉從建築專精，跨越到總體生活的營造。

例如位於台南安平、打造南台灣百億級複合式商城開發大案「海洋之心」即將完成環評、預備啟動，全區規劃5期依序開發，包含商場、酒店式公寓、商辦大樓到高端水岸飯店等，超大型港灣綜合渡假城。

還有泰嘉首度進軍海外市場，選定日本熊本擘劃1,000坪酒店式公寓，成為當地標誌性新建築。

此外，預計今年年中，與日本國寶建築師丹下憲孝合作、全程貫徹日系精工精神的「泰嘉璞日」將完工落成。百坪以上、南台灣第一海景豪宅「金城案」去年底已正式動工，都是由二代呂維哲擔綱主導，將許多跨國際、跨領域的開發計畫一一實現，泰嘉的企業視野與建築思維，推升至全新層次。

呂維哲表示，自2015年以來泰嘉深耕九份子特區、並持續看好台南的發展潛力，所以主導的不僅是蓋建築、做造鎮，更是用「築城」的概念在經營，全心全意以自身美國紐約普瑞特藝術學院(Pratt Institute New York)建築系的視野與經驗，在規劃設計、社區經營提出更多新的建議，並引進多元商業機能。

泰嘉2025年「十年有成」，從日本丹下憲孝、紐約 Handel Architects、以及新加坡 AEDAS 建築事務所，還有呂建勳、羅耕輔等知名國內外大師級團隊的合作，持續成就新高峰，更讓每位客戶購得的房子不只是建築住居，更是美好生活的起點。

呂金發表示，「泰嘉九份子10期」新案的主題為「一切飯店級、世界跟我走」，主要將自己長期走進全球奢華酒店設計、形成對高品質、高價值的深度生活標準帶入居住空間。

全案從空間規劃到細節設計，以及泰嘉拿手的水景營造等，都懷著將國際知名品牌飯店設計精髓、轉化為建築的用心，追求極致的設計理念和施工品質，讓每位住戶體驗高端奢華飯店般的高端享受。

泰嘉開發快速竄起，3日九份子新案動土，引起市場注目。記者林政鋒攝影
泰嘉開發快速竄起，3日九份子新案動土，引起市場注目。記者林政鋒攝影
泰嘉開發快速竄起，董事長呂金發主持3日九份子新案動土，引起市場注目。記者林政鋒攝影
泰嘉開發快速竄起，董事長呂金發主持3日九份子新案動土，引起市場注目。記者林政鋒攝影
泰嘉二代呂維哲美國紐約普瑞特藝術學院(Pratt Institute New York)建築系學成歸國，身負重任，引起市場注目。記者林政鋒攝影
泰嘉二代呂維哲美國紐約普瑞特藝術學院(Pratt Institute New York)建築系學成歸國，身負重任，引起市場注目。記者林政鋒攝影

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